QUÉ FUERTE. Michelle Soifer declaró a las cámaras de ‘América Espectáculos’ luego del tenso momento que vivió con Ethel Pozo en pleno programa EN VIVO de ‘América Hoy’. La exchica reality decidió poner paños fríos con la conductora al asegurar que “ya pasó” el problema y que incluso se divirtió mucho en el magazine.

La popular ‘Michi’ respondió y dejó en claro que nadie puede lanzar calificativos por cómo se viste una persona. Como se recuerda, Ethel comparó a la cantante con un “esqueleto de Halloween” por el traje que tenía puesto meses atrás.

“Había pasado hace tiempo, pero era importante que nos encontremos y que hablemos porque fue super incómodo en su momento porque una cosa es opinar de un traje, otra es utilizar calificativos . La pasé super bien, me divierto mucho, en su momento estaba dolida, pero ya pasó”, precisó.

ETHEL Y MICHELLE DISCUTIERON EN VIVO

Michelle Soifer tuvo un abrupto ingreso al programa de ‘América Hoy’ luego que intercambiara palabras con Ethel Pozo en pleno EN VIVO. La cantante cuadró a la hija de Gisela Valcárcel por cuestionar duramente una vestimenta que se puso meses atrás para ‘El Gran Show’. La artista incluso se presentó con el mismo traje para evitar las críticas.

“ Puedes dar tu punto de vista, pero no creo que deben de ser tan rígido, duro, me pareció muy feo su comentario , con todo el cariño”, inició diciendo Michelle Soifer. Esto provocó que Ethel Pozo reaccionara inmediatamente.

“Si eres conductora de televisión sí tienes que dar tu punto de vista como muchos temas. ¿En tu carrera Michelle no te gusta que te critiquen nada?... En mi caso, yo nací cuando mi mamá era famosa, siempre acepto las críticas, yo me río de ellas. Siempre nos preparamos, Michelle . Lo que pasa es que hay que tener correa. Es válido que no te guste, pero es un comentario sobre tu ropa”, acotó.