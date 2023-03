En América Hoy, Michelle Soifer conversó con Edson Dávila y pidió participar del segmento “No soporto” contra Ethel Pozo. La cantante y la conductora han estado en dimes y diretes luego que la hija de Gisela Valcárcel lanzó una dura critica al vestido de la ‘nena’.

“Primero un “No soporto” entre Ethel y Michelle Soifer” , dijo la cantante; sin embargo, la conductora respondió rápidamente y se negó: “ No podría jugar contigo porque no hay nada que no soporto, no la conozco tanto”.

Micheille Soifer reta a Ethel Pozo al campeonato de "no soporto"

“Me hicieron jugar con Yaco, y con él nos conocemos hace 5 años, pero qué le diría a Michelle, no conozco sus hobbies, qué come”, agregó.

¿Por qué se pelearon Ethel Pozo y Michelle Soifer?

El 2022, Ethel Pozo afirmó que Michelle Soifer parecía un “esqueleto” por la forma de su vestido, eso provocó incomodidad en la cantante. Meses después, este año, ambos se juntaron en América Hoy.

“ Puedes dar tu punto de vista, pero no creo que deben de ser tan rígido, duro, me pareció muy feo su comentario , con todo el cariño”, inició diciendo Michelle Soifer. Esto provocó que Ethel Pozo reaccionara inmediatamente.

“¿En tu carrera Michelle no te gusta que te critiquen nada?... En mi caso, yo nací cuando mi mamá era famosa, siempre acepto las críticas, yo me río de ellas. Siempre nos preparamos, Michelle . Lo que pasa es que hay que tener correa. Es válido que no te guste, pero es un comentario sobre tu ropa”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

Julio Iglesias y su fuerte crítica a MVLL por ruptura con Isabel: “Un caballero sabe cómo terminar”

Juliana Oxenford lamenta renuncia de Patricia del Río: “Se fue para protegerse de tanta mentira”

Brunella Horna pasa roche EN VIVO por no conocer nombre de las verduras: “¡Qué voy a saber! No sé”