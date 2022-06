DE VUELTA EN LA TELE. La chef Muriel Mongrut regresó a la cocina de Ethel Pozo y Yaco Eskenazi, y este domingo a las 7 de la noche será la encargada de evaluar la sazón de Micheille Soifer y Kate Candela, quienes llegan a demostrar sus dotes culinarios a “En esta cocina... Mando yo”.

Regresaste a la cocina de Ethel y Yaco, ¿cómo te sientes?

Reencontrarme con Ethel y Yaco después de seis meses es un placer, nosotros somos un gran equipo. Llego con todas las pilas y aquí, en “En esta cocina... Mando yo”, voy a soltar todos mis secretitos de cocina, así que apunten.

Y este domingo tenemos a Micheille Soifer y a Kate Candela, ¿son buenas cocineras?

Ninguna de las dos supo cocinar, a Micheille y a Kate deben prohibirles el ingreso a la cocina porque son malas cocineras, se van a quedar solteras (risas)

¿Se conquista por el estómago?

Claro, se conquista por el estómago, a los peruanos nos gusta que nos enamoren por el estómago.

Cambiando de tema, cada vez luces más delgada...

He bajado 36 kilos en estos dos años, después de la operación, y me siento muy bien, y lo mejor es que ahora a mi cuerpo le cuesta subir de peso.

MIRA: Rosángela se ausentó de EEG para asistir a su ceremonia de graduación en la carrera de Marketing

¿Y te harías algo más?

Yaco dice que me he quitado las bolas de Bichat, pero no es verdad, y tampoco me haría esa operación. Lo que quiero ahora es hacerme una lipoescultura.

¿Y cómo va tu corazón?

Mi corazón está feliz, estoy feliz con mi pareja y mis hijos.

¿Cómo pasarás este domingo, Día del padre?

Con mi papá, con quien tengo una linda relación. Mi papá es una persona que siempre ha estado para mí, y yo lo agradezco de corazón.

Muriel Mongrut regresa a ‘En esta cocina mando yo’ para evaluar la sazón de Michelle Soifer y Kate Candela.

TE PUEDE INTERESAR

Alessia Rovegno revela que su panetón cuesta 60 soles y Giselo reacciona: “Con eso hago mi cena navideña”

Melissa Paredes revela que le compró un auto al ‘Gato’ Cuba: “Le regalé un carro”

TENSO MOMENTO: Alessia y su fulminante mirada a Valeria Florez al hablar de sus ‘errores’ en el Miss Perú