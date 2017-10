Mijael Garrido Lecca: Beto Ortiz destruye al abogado/periodista con contundente mensaje [VIDEO]

Beto Ortiz habla (y escribe) de forma clara y concisa. El conductor de 'Beto a Saber' decidió entrevistar el último viernes al joven periodista y abogado Mijael Garrido Lecca. Y, sin piedad, decidió hablar 'a calzón quitao' con el joven que tuvo una extraña salida de Latina.

Mijael Garrido Lecca llamó la atención de los televidentes y usuarios en redes cuando, el último día de agosto compartió en Facebook que no continuaría en canal 2. Después de año y medio y casi seis meses frente al noticiero 90 Matinal con Magaly Medina, el conductor se despedía de sus seguidores.

"Lamento no haber podido despedirme de quienes fueron tan gentiles de acompañarme en este tiempo, pero se me comunicó hoy que dejaré de prestar servicios al canal el día de mañana. Más allá de las diferencias que separan mi forma de entender el ejercicio del periodismo de las de Latina, estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio", escribió Mijael Garrido Lecca en sus redes sociales.

Este hecho, junto a otros recordados como la extraña pregunta que le formuló a Verónika Mendoza en TV, o su contundente columna sobre los motivos por los que decidió separarse de Latina, fueron abordados por Beto Ortiz. El conductor de 'Beto a Saber', también cuestionó unas declaraciones que Mijael Garrido Lecca dio sobre su padre Hernán Garrido Lecca.

Pero no todo quedó ahí. Beto Ortiz no se quedó contento con la entrevista que realizó en TV. El conductor decidió dedicarle su columna en Perú 21 a Mijael Garrido Lecca. El periodista afirmó que el abogado/periodista le hace pensar en sí mismo cuando empezaba su carrera de comunicador.

Por ese motivo, ironiza sobre algunos consejos (al revés) que le da tanto a Mijael Garrido Lecca como a su yo más joven. Entre ellos Beto Ortiz enumera:



1. Ponte paladín

2. Arma un sindicato

​3. Mata a tu padre

4. Mata a tus superiores

5. Cultiva la arrogancia

​6. Peléate con todos

En cada uno de los puntos, Beto Ortiz recuerda pasajes de la entrevista que realizó a Mijael Garrido Lecca en el programa 'Beto a Saber'. El periodista le recomienda al joven -que viajará a Siria próximamente- que reportee más en televisión para tener mayor dominio en ese campo.

En otra parte de su columna, Beto Ortiz revela que Mijael Garrido Lecca estaba atento al tiempo de pantalla que tenía Magaly Medina y él en el noticiero 90 Matinal. Incluso, señala que el excompañero de la Urraca 'cronometraba' los minutos de cada uno y, por eso, exigía tener el mismo tiempo de exposición.

"(...) En lo que a autoestima se refiere, no te midas. Cronometra las intervenciones en pantalla de tu co conductora Magaly –que tiene 25 años más en el periodismo que tú– y exige igualdad de tiempo de exposición, igualdad de trato e igualdad de sueldo frente a ella", se lee en uno de los (des)consejos de Beto Ortiz en Perú 21.

En otra parte de su texto, el conductor de Beto a Saber le recuerda a Mijael Garrrido Lecca que, salir peleando del canal que le dio la oportunidad de crecer le da temor a otros de contratarlo. Al ver lo que hizo con Latina, les hace preguntarse si eso se repetirá.

"A la hora de pelearte con tu canal, hazlo con gran barahúnda, publícalo por todas partes y repítelo todas las veces que puedas, asegúrate de sembrar el miedo entre los directivos de todos los demás canales que, al verte, automáticamente pensarán: “Si les hizo eso a ellos, ¿qué no nos hará a nosotros?”. Así, todas las puertas se te cerrarán al unísono y con candado", se lee en otro fragmento de la columna en Perú 21 de Beto Ortiz.

