Milena Zárate indicó que no le sorprende la noticia de la separación entre Andrea San Martín y Sebastián Lizarzaburu, pues indica que mencionada parejita ya tenía ‘fecha de caducidad’ porque siempre ha demostrado ser una pareja tóxica.

“Creo en las segundas oportunidades en muchos aspectos, pero no en las parejas porque cuando uno ya pasa por tantas cosas con una pareja ya sabes de qué pie cojea, así que si retomas una relación con esa persona ya sabes a lo que te estás exponiendo. Ambos (Sebastián y Andrea) se sacaron los ojos y tripas antes. Es como si yo volviera con Edwin (Sierra), no hay forma, no tendría ni pies ni cabeza. Con respecto a ellos, ya ha existido una falta de respeto, así que tarde o temprano iban a salir aflorar esos sentimientos. Era algo que ya tenía fecha de caducidad desde que empezó”, sostuvo colombiana, quien anunció que lanzará su nueva colección de su línea ‘Milena Zárate clothing’. “Estoy trabajando a full con mi línea de ropa deportiva y ahora estoy sacando ropa casual para chicas. No puedo dejar de trabajar porque no tengo ‘sugar daddy’ ni patrocinador”, acotó la cantante.

¿Lamentas la ruptura entre ambos?

Me da pena por las niñas (hijas de Sebastián y Andrea), que serán las más perjudicadas, sobre todo cuando te acostumbras a vivir en un núcleo familiar.

¿Qué crees que originó la ruptura?

Durante este tiempo, empezaron a salir cosas de que uno (Sebastián) le estaba ‘floreando’ a otra chica y que ella (Andrea) le estaba echando ‘maicito’ al otro (‘Pato’ Quiñones). Lo que es, es y nunca deja de ser.

¿Consideras las supuestas infidelidades quebró la relación?

Sí. Ya están acostumbrados a este tipo de faltas de respeto, ya lo hicieron una vez. Las personas no cambian, descansan nada más, tratan de cambiar, pero eso de que ya maduraron y que son más grandes… son pavadas. Al final, su personalidad siempre va a florecer.

¿Esperas que Andrea y Sebastián lleven la ‘fiesta en paz’, tras su separación?

Creo que eso sí podrá pasar, considero que podrán llevar una mejor relación. Ojalá que Andrea no caiga en el juego con el que cayó con el papá de su última hija, (Juan Víctor), ojalá que no trate de querer utilizar a su hija para vengarse, hacerle daño o sufrir porque no sería lo correcto. Uno no puede utilizar a sus hijos para ese tipo de cosas.

TE PUEDE INTERESAR: