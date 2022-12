Milena Zárate indicó que no le parece apropiado que Melissa Paredes lleve como refuerzo a su pareja Anthony Aranda, a la final de ‘El gran show’, pues resaltó que el bailarín destruyó su matrimonio con el futbolista Rodrigo Cuba y no es un amor para presumir. “A estas alturas, cada uno busca algo que sea importante para su vida. Si ella (Melissa) cree que eso (estar con Anthony en la final) le suma, es cosa de ella. Cada uno decide qué es lo que quiere tener en ese momento, para mí lo más importante será estar acompañada en la final con mi hija. Honestamente… él (Aranda) nunca me ha traído buena espina, no lo conozco, pero no me inspira algo positivo y no me cae”, precisó Zárate.

¿Te parece apropiado que Melissa llegue a la final con Anthony Aranda?

No. Me parece una burla porque lo de ellos no es un amor para presumir. Siempre he pensado que para ser feliz no se puede construir la felicidad en base a la desgracia de otras personas. Lo que empieza mal, siempre va a terminar mal.

Siempre has sido muy crítica con la relación de Melissa y Anthony…

Sí. Lo soy porque he pasado una infidelidad, porque sé lo que se siente, sé lo burlado que se siente uno, así que lo de ellos no es para presumirlo o endiosarlo a alguien que no merece. Él es un hombre que dañó, fue participe de la ruptura de un hogar y del sufrimiento de una criatura, sin embargo, cada uno decide lo que le hace feliz. Si Melissa cree que es algo positivo o glorioso para su final, es decisión de ella y cada una recurre a lo que desea.

En tu caso, estarás acompañada en la final de ‘El gran show’ junto a tu hija… ¿Cómo te sientes?

Tranquila. Por primera vez puedo decir que llego aplomada y con la mentalidad súper ganadora. El hecho que la gorda esté a mi lado, me da una tranquilidad que nunca había sentido. Voy a tener el mejor refuerzo de todas las temporadas y será el mejor baile de mi vida. Es un baile que marcará mi historia y estoy feliz. No pensé que mi hija me pudiera estar alentando en mi sueño, pase lo que pase, ya me siento una ganadora al tener a mi hija en la final del programa.

¿Qué esperas del jurado?

Lo único que espero es que se valore realmente el trabajo en equipo, que se califique como tal al artista e independientemente de quien vaya. Se debe considerar las coreografías y artistas tal como lo merece.





TE PUEDE INTERESAR: