Nuestra ganadora. Milena Warthon ‘le sacó lustre’ a su Gaviota de Plata, con una nueva presentación en la última noche de Viña del Mar 2023, a solo 24 horas de coronarse en la competencia de lo mejor de la música Latinoamericana.

Milena interpretó su exitoso tema Warmisitay, recibiendo el aplauso del exigente público de ‘la Quinta Vergara’, recibiendo el aplauso del respetable.

Esta es la primera presentación de Milena Warthon después de encumbrarse como ganadora de la paloma de plata, en la categoría folclórica.

“Gracias Viña del Mar los llevaré siempre en mi corazón”, fue el mensaje de despedida de Milena Warthon en sus historias de Instagram, después de días inolvidables en Chile.

MILENA WARTHON TRAS GANAR LA GAVIOTA PLATA

Milena Warthon compartió un mensaje de reflexión tras ganar la competencia folclórica en Viña del Mar 2023. En este reveló que tiene que luchar contra el bullying en las redes sociales

“Yo no vivo con los ojos cubiertos, día a día lucho con comentarios racistas, misóginos y más.. Día a día lucho con gente que no entiende que nosotras no debemos rendirle cuentas a nadie, ni encajar en ningún ideal. Nosotras somos como somos y eso es más que suficiente”, manifestó.

CRÍTICAN A COLOMBIANO POR SU REACCIÓN ANTE EL TRIUNFO DE MILENA WARTHON

Usuarios en redes sociales advirtieron que uno de los integrantes del grupo Bazurto All Stars, que competía en la categoría de folclore, tuvo una polémica reacción ante el triunfo de Milena Warthon.

Fue Fredy Harel, vocalista de la mencionada banda cartagenense, quien hizo polémicos gestos al momento que Milena Warthon fue premiada: Primero volteó los ojos, luego la abuchea y finalmente coloca su pulgar hacia abajo en señal de disconformidad.

Milena Warthon se impuso en Viña del Mar con "Warmisitay" y ganó la Gaviota de Plata

