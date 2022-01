La colombiana Milena Zárate le sugirió a Dorita Orbegoso que tenga cuidado con el futbolista Gersón Reyes, con quien estaría en saliditas pues le recordó que en el pasado se refirió mal de la cantante Yahaira Plasencia en el fenecido programa ‘El valor de la verdad’.

“Soy de las personas que piensa que un hombre es como el dicho: ‘Gallina que come huevos, aunque le corten el pico’. Una persona que es capaz de señalar a tu pareja, con la pareja que haya estado o así haya sido un choque y fuga... ya es capaz de lo que sea. Por eso, le he dicho que tenga cuidado porque sé que Dorita es una mujer chamba y quizá también peca de confiada. No está demás estar alerta y no estar mirando solo para adelante sino también a los costados porque una nunca termina de conocer a las personas”, declaró Zárate.

¿Ves a Dorita ilusionada con Jerson?

Lo que veo es que Dorita es una mujer muy apasionada, es un mujerón que necesita cariño y apagar ese fuego por ciertos ratos. Yo creo que está pasando un momento rico, divertido y quizá está tomando su tiempito de pasarla bien porque acaba de salir de un proceso de separación y retomar su vida sola. Una mujer se toma sus espacios para encontrarse consigo misma, por ser mamá no deja de ser mujer. Él (Gerson) es guapo, pero si Dorita ya piensa en algo serio le aconsejaría que siempre ande alerta. A veces el pasado te condena.

¿Le recomiendas que vaya con calma?

Paso a paso. Dorita está joven, hermosa, guapa y está en su mejor momento, así que no creo que tenga mucho apuro en querer exhibirse o en oficializar a alguien. No creo que esté en ese plan, sino está en plan de disfrutar, darse su tiempo y está bien por ella.





