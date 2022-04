La colombiana Milena Zárate arremetió contra el comentarista deportivo, Óscar del Portal y la periodista Fiorella Méndez, luego que el programa ‘Magaly Teve, la firme’ comprobara que habrían pasado más de una noche en un conocido hotel de Miraflores.

Milena, el programa de Magaly Medina sacó un informe y dio a conocer que Óscar con Fiorella habrían pasado más de una noche en un hotel miraflorino... ¿Qué te parece la situación?

Él se pasó de pende... Yo he estado en esa posición (que le han sido infiel) y puedo decir que todo, pero todo se paga en esta vida. Las mentiras tienen patas cortas. ¡Qué pena por su mujer! Si yo fuera (la esposa engañada), lo mando por el mismísimo tubo. Qué lástima que los hombres no sepan valorar su familia ni su hogar. Lo mejor es ser franco y honesto, pero no hay que jugar a ‘doble cachete’.

¿Qué opinión tienes de Fiorella Méndez?

Nunca falta la ‘culisuelta’ ni la calzón caliente que se presta para todo, a pesar que todo mundo sabe que (Óscar) es una persona casada y con hijos. Ella es tremenda culisuelta, hay mujeres que no tienen sangre en la cara, les corre cualquier otra cosa por las venas, pero menos sangre. A ese tipo de mujeres les tengo cólera, no avalo bajo ningún tipo de circunstancia lo que ha hecho. Todo el mundo sabía que era casado y tenía hijos.

¿Lamentas que existan mujeres que no les importe meterse en un matrimonio?

Sí. No tiene códigos ni nada, a pesar que ha vivido la infidelidad (con Pedro Loli). Por mujeres como esa... se destruyen miles de hogares, pero al final recibirá lo que ella misma sembró.

En redes sociales comentan que la alumna superó al maestro, en alusión a Fiorella con Pedro Loli... ¿Piensas lo mismo?

Eso es verdad, porque a él (Loli) se le conoce por pendej... y a ella se le tenía como la ‘vístima’, pero de víctima no tiene nada. ¿Si destruyó un matrimonio? Sí pues.





