Milena Zárate aseguró que no le incomodó que Gisela Valcárcel y Tilsa Lozano le hayan recordado el ampay de su pareja, el futbolista Augusto Barrera con Thamara Gómez, sino al contrario, pues contó que se divirtió mucho en la última gala de ‘El artista del año’, donde llegó para ser refuerzo de Milett Figueroa e interpretó al recordado personaje de ‘Soraya Montenegro’ en el musical.

Asimismo, dijo que el medio del ambiente artístico es muy pequeño y que cuando menos lo piense se encontrará cara a cara con Thamara Gómez, a quien calificó de ‘chiquilla inmadura’ por minimizar el ampay que protagonizó y por realizar ‘privaditos’.

De otro lado, la guapa colombiana manifestó que le gustaría ser convocada en la próxima temporada de ‘El artista del año’, porque desea sacarse el ‘clavito’ y levantar la ansiada copa. “Me gustaría volver a la pista, siempre he tenido esa espinita porque ya estuve anteriormente y quedé en tercer puesto. Para cualquier artista es una gran oportunidad de mostrar tu talento, me encantaría que me convoquen para mostrar todas mis facetas, en el baile, actuación y canto. ‘El artista del año’ es uno de los programas que nos abre las puertas a muchos talentos del país y eso nos ayuda a generar trabajo o contenido para nuestras redes. Le tengo mucho aprecio al programa, pues Gisela me dio una oportunidad en un momento donde mi vida era muy complicada. Pasaba por momentos difíciles, ella (Valcárcel) me sacó de eso y me dio la oportunidad de mostrarme como artista, así que siempre estaré agradecida con ella”, declaró Zárate.

Milena, el sábado brillaste con tu participación en ‘El artista del año’… ¿Te incomodó que Gisela Valcárcel te recordara el ampay de tu pareja con Thamara?

Para nada. Es parte del show, solo atiné a llevarlo por el lado de la broma y reírnos un poco de la situación, además, (con Augusto) ya aclaramos las cosas. Si bien es cierto, todavía queda una incomodidad, pero todo bien. Estuve feliz y cómoda de regresar a la pista de baile de Gisela, a quien le tengo un gran cariño.

Tilsa te quiso dar unos consejos para descubrir infieles, pero le ‘volteaste el pastel’ al decirle que tú le podrías dar cátedra a ella….

Ella me dijo el consejo monse de pedir las cámaras (del restaurante donde fueron ampayados), pero yo voy más allá. Yo soy la ‘master daster’ en descubrir infieles’.

Por cierto, acompañaste a Milett en su presentación e interpretaste a ‘Soraya Montenegro’… ¿Tienes algo del personaje?

Algunas cositas. No soy maquiavélica, pero sí soy directa, clara y explosiva. Digamos que se me facilita hacer los papeles de mala.

Comentaste que aún queda una pequeña incomodidad por el ampay… ¿Crees que tienes un pendiente con Thamara y necesitas aclarar las cosas con ella?

Vi las declaraciones que dio (sobre el ampay), es fácil minimizar los sentimientos de la otra persona cuando no estás en su ‘pellejo’. A mí me gustaría saber cómo se hubiera sentido ella si fuera al revés. Ella es una chiquilla que quizá no ha vivido las cosas que viví para que hable así tan ligero. Una se tiene que poner en el papel del otro para asumir las cosas, pero este mundo donde nos desenvolvemos es un pañuelo y en cualquier momento me voy a tener que ver las caras con ella.





Quizá podrían coincidir en algún evento o canal de televisión…

De todas maneras. No tendría por qué correrse, si se corre será por algo, qué pecado guardo. En algún momento nos tendremos que vernos para conocernos porque a ella no la conozco ni ella a mí. Además, para aclarar las cosas también. En cualquier momento se va a dar la oportunidad de poder cruzarnos.

Thamara ha dado que hablar a raíz que ha sido captada dando ‘privaditos’… ¿Qué te parece que incumpla las normas establecidas por el gobierno?

Es una chiquilla inmadura. Vi que dijo que lo hacía porque el gobierno no nos ayudaba, pero ni yo lo hago siendo empresaria. No creo que ella (Gómez) tenga más responsabilidades que yo, que soy ama de casa, cabeza de familia, empresaria, mamá y cubro todos los gastos de mi casa. Jamás voy a exponer mi vida y la de los míos por un poco de plata. Durante la pandemia me puse a vender cosas por redes sociales, eso es amar a una familia y tener responsabilidad.