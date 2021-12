La colombiana Milena Zárate le sugirió a Melissa Paredes que vaya con calma con respecto a sus saliditas con el bailarín Anthony Aranda, además, dijo que no le ve futuro a la parejita que sigue dando que hablar por sus saliditas.

Asimismo, dijo jamás se habría fijado en el popular ‘activador’ porque no es su tipo de hombre y le genera mucha desconfianza. De otro lado, señaló que está contenta porque ha retomado sus conciertos presenciales y dentro de poco anunciará nuevas sorpresas con respecto a su carrera musical.

LEE MÁS: Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda habrían disfrutado de un día juntos en la piscina

Milena, Melissa Paredes ya está oficialmente divorciada de Rodrigo Cuba y hace unos días sido captada llevando a Anthony a su academia de baile... ¿Qué te parece?

Creo que están llevando las cosas como si nada hubiera pasado y viviendo su vida. Si quieren estar juntos, primero que baje la marea un poco.

¿Crees que hay un sentimiento de por medio?

Quizá hay algo fuerte que están empezando.

¿Le ves futuro a la parejita?

Honestamente, no le veo futuro, pero en el amor no hay nada escrito. Es un albur, nunca se sabe lo que puede pasar.

¿Qué consejo le darías a Melissa?

Si siente que él (Anthony) es la persona indicada, que lleve las cosas con calma y poco a poco. Finalmente, ya se separó (de Rodrigo Cuba). No existe los finales felices ni tristes, pero sí los nuevos comienzos. Lo importante es como se sienta, pero ante todo... nunca puede dejar de ser madre. Que trate que su hija no se vea envuelta en esto.

¿Consideras que Anthony es un buen ‘partido’ para ella?

No es mi tipo de hombre. Si fuera casada o soltera, nunca me hubiera fijado en él (Aranda). Me inspira mucha desconfianza, pero la que tiene que velar por eso es Melissa.

De otro lado ¿Cómo te va con el corazón?

Disfrutando el momento, pasándola rico, cero compromisos con nadie, enfocada en mis proyectos musicales y contenta porque se están reactivando los eventos. He retomado lo que más me apasiona y amo, tal como es la música.

¿Recibirás el ‘Año Nuevo’ trabajando?

Todavía no cerramos contratos, pero estoy viendo varias opciones y evaluando propuestas. Estoy analizando las cosas porque mi familia viene a Lima, así que tengo que definir si la voy a pasar trabajando o no. Lo que puedo adelantar es que se vienen nuevas sorpresas con respecto a la música, así que prepárense.





TE PUEDE INTERESAR: