Milena Zárate señaló que es vergonzoso que el futbolista Renato Tapia no haya reconocido al hijo extramatrimonial que tuvo con Daniela Castro, tal es así que le pidió que ‘sea varón’ y se haga responsable de sus actos.

“ Me quedé sorprendida con lo que reveló el primer programa de Magaly (Medina). Es lamentable, penoso y vergonzoso ver que un hombre salga con algo así, a pesar que tiene la capacidad económica y sobre todo que siempre ha tenido una imagen intachable. Además, es muy penoso que los padres (de Renato) apañen una cosa así porque lo primero que se enseña en casa son los valores, pero aquí se ve la carencia de valores que tiene (Renato Tapia) porque el único perjudicado es el niño”, sostuvo Zárate.

Daniela Castro indicó que Renato Tapia se niega a darle su apellido a su hijo, quien ya tiene seis años de edad…

Lo que ha hecho ella (Castro) está recontra mal porque siempre le he dado duro a las mujeres que se meten con hombres casados, pero ya está hecho y el tiempo no se puede retroceder. El niño no tiene la culpa de nada, el pequeño tiene todo el derecho de ser feliz y de disfrutar de una condición económica, tal como lo goza su otra hija (de Tapia).

Renato Tapia era considerado un ejemplo para muchos de sus seguidores… ¿Crees que eso cambiará, a raíz del informe revelador que sacó ‘Magaly Teve, la firme’?

Sí. Su vida dará un cambio de 360 grados, porque una cosa es que le saques la vuelta a tu mujer, pero otra muy distinta es involucrar la vida de una criatura, a quien ha tenido escondido y negándole todos sus derechos, tal como es tener un apellido, posición y vida normal como cualquiera niño.

¿Esperas que Renato Tapia le dé su apellido y cumpla con su rol de padre?

Si te acuestas con una persona sabes las consecuencias que puede traer. Aquí son tan culpables él y ella, pero más él porque tenía un compromiso (está casado). Aprende a ser un varón, así como tuvo los pantalones de acostarse con otra mujer que no era su esposa y engendrar hijos en otro lado donde no debía engendrar… que asuma su responsabilidad. Tiene dinero, la posición y es tan miserable de negarle eso a su hijo, que es su propia sangre. Eso no me causa pena, sino vergüenza.

RENATO TAPIA NO DESEABA VER A SU HIJO, REVELA EL PRIMO

Magaly Medina reveló una conversación telefónica que tuvo José Martín Alva con Daniela Castro, en donde el primo de Renato Tapia le explicaba que este no quería ver a su hijo. “Si tú en algún momento crees que Renato le voy a decir: ‘No, es que el gordo (el hijo no reconocido de Tapia) quiere hablar contigo’. ¿Tú crees que a mí no me gustaría que el gordo quizá, una vez a la semana, ahora que hay FaceTime, haga FaceTime con su papá?”

“No se lo pido, ¿sabes por qué no se lo pido? Porque Renato me podría decir, no primo, mejor no. Y le va a romper el corazón y de repente me va a llegar al pin… Hago lo que cada vez que vengas a Lima, por favor anda a ver al gordo y ya está”.

El primo de Tapia indicó que la actitud de su pariente hacia su hijo le parece lo peor, pero que es la manera que tiene el futbolista de no sentirse mal. Además, indicó que a pesar de que Daniela pida que Renato vea a su hijo, eso no ocurriría. “Hace un huequito y va a ver al gordo, para que la relación siempre se mantenga. Si me preguntas si eso está bien. Esto está hasta las hue... para mí. Yo no comparto eso, me parece hasta el cu… pero es su forma de él de sentirse menos mier...”

“Es su decisión, no puedo obligarlo a ser diferente, pero si tú lo quieres llamar y decir: ‘Oye Renato, tienes que ver más al gordo, o el gordo no te ve’, ‘quiero contarte que me siento una mier… por tu culpa todas esas cosas’, hoy no va a pasar”, finalizó el primo de Renato Tapia.

