Milena Zárate contó que está próxima a cumplir su primer año de relación con su pareja, el tatuador Carlos Mendoza, sin embargo, aclaró que no le quita el sueño casarse o que le den la ‘roca’, pues se convertiría en una novia fugitiva.

“ El 11 de enero cumpliremos nuestro primer año, ya estamos pronto a pasar el primer año de fuego . Estamos planeando un viajecito para febrero porque el 15 es su cumpleaños, así que estamos viendo para que me acompañe a Colombia, pues también necesito ir para realizarme mis controles. Posiblemente que me acompañará y aprovecharemos en darnos una escapadita a San Andrés”, precisó Zárate.

¿Aprovecharás el viaje a Colombia para presentarlo a tu familia?

Mi núcleo familiar ya lo conoce y lo quieren un montón por lo buena persona que es.

¿Esperas que te sorprenda con algún detalle o con la ‘roca’ por el primer año de aniversario?

Siempre me sorprende, él es un hombre súper detallista, muy amoroso y linda persona.

¿Te emociona el hecho que te vaya a dar la ‘roca’?

Soy de las personas que quiero llegar a tener mi familia constituida, pero casarme no es algo que me robe el sueño o sea importante para mí. Lo fundamental es conocerlo bien y establecer una relación buena porque muchas parejas se conocen, se casan y al día siguiente ya se están divorciando. ¿De qué vale casarse, gastar infinidad de dinero y ostentar lujos? La felicidad no es eso, sino de conocer bien a la persona. No me preocupa que me den la ‘roca’, es más, le tengo miedo. Si lo hace, saldría corriendo como novia fugitiva.

Entonces, se podría decir que tu relación con Carlos está en su mejor momento…

Así es. Él es mi soporte emocional, siempre ha estado cuidándome, pendiente de todo y ayudándome con la gorda. Me encanta porque es un hombre que apoya mis sueños y lo que me gusta.

Por cierto, los conductores de ‘Amor y fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre han cuestionado que Gino Pesaressi haya levantado la copa de ‘El gran show’, pues pensaron que tú serías la ganadora… ¿Quedaste conforme con el resultado?

Lo único que te puedo decir es que para todos fue una sorpresa que ganara Gino, nadie se lo veía venir ni él mismo e incluso fue el más sorprendido de todos, pero jamás hablaré mal del programa porque es un espacio que siempre me ha abierto las puertas, me ha ayudado a desempeñar y estoy recontra agradecida con Gisela Valcárcel.

¿Imaginabas levantar la copa?

En la final nos veíamos Santiago y yo, pero son cosas que pasan. De igual manera, soy feliz porque viví una experiencia espectacular con mi hija en la final del programa.

Si te vuelven a convocar a una próxima temporada de ‘El gran show’… ¿Aceptarías?

Sí. Todas las veces que me convoquen o llamen, mientras que pueda y el cuerpo me dé, estaré ahí porque es un trabajo y soy feliz de participar en el programa.

