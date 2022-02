Después de conocerse que Melissa Klug y Jesús Barco atraviesan una crisis de pareja, Milena Zárate señaló que la popular ‘Blanca de Chucuito’ cometió un error y quiso ‘amarrar’ al futbolista tras llevarlo a vivir a su casa.

Milena, ¿Qué te parece la situación actual que atraviesan Melissa Klug y Jesús Barco?

Dicen que las edades no importan, pero sí son importantes porque tú tienes que quemar etapas en la vida. La mentalidad que tiene él (Jesús), como un ‘pelado’ de 24 años, no es la misma mentalidad que tiene ella, que es mamá, abuela y teniendo el recorrido de vida que tiene. No se puede comparar a un chico que no tiene ni hijos ni responsabilidades ni nada con etapas que Melissa ya pasó y mató. Yo no le daba fe (a la relación).

Melissa señaló que la crisis se originó por la presión mediática...

Si la relación se hizo público fue por ella. Si tú no quieres que comenten de ti y que tu relación se mantenga en privacidad, entonces, no lo hagas público.

Por cierto, Magaly Medina comentó que Melissa y Jesús ya viven juntos en la casa de ella... ¿Consideras que convivir tan rápido ha sido un error?

Lo de ellos ha sido demasiado rápido, creo que fue en su afán de atraparlo por lo que es chibolo, qué sé yo... o quizá por el tema de que quieren estar juntos. Yo no lo haría (convivir tan rápido), pero me parece bien que primero pases por las etapas y una de ellas es la convivencia, porque luego terminas casada y te das cuenta que no son compatibles. Ellos no están en la misma etapa ni en los mismos tiempos.

¿Crees que Melissa tenía un afán de ‘atraparlo’ y por eso lo llevó a vivir a su casa?

No sé qué tanto atraparlo, pero siento que un chico de 24 años es asediado por muchas jovencitas y la mejor manera de tenerlo amarrado es viviendo con él. Yo no metería a mi casa a alguien porque es donde vivo con mi hija, mi hogar es un santuario, el día que decida convivir con alguien va ser en mi propia casa, en una casa empezando de cero y después que haya pasado un buen tiempo de relación. No digo que lo que haya hecho Melissa es incorrecto, pero no es mi forma de ser.

Hace poco te consultaron sobre la parejita y pronunciaste la frase: ‘El que se acuesta con niños, amanece mojado’... ¿Lo sigues reafirmando?

Sí. Aquí en la China y donde sea va ser así. Él no va a dejar la edad que tiene, ese chico está en pleno experimento, en plena vivencia, en plena flor de su vida y Melissa ya quemó todito eso. Ya tiene hijos, es abuela y pretende que un chico de 24 años le siga el ritmo que tiene. Sin embargo, no significa que no tenga derecho (a estar con alguien menor), en algún momento malinterpretaron que yo dije que no tenía derecho porque es abuela, pero claro que tiene todo el derecho. Bien por ella si se mete con un chico de 20 años y la hace, pero son cosas que van a salir a flote en cualquier momento. Más bien, el chiquito podría ser el yerno. Para él, también será una carga en su momento (estar con Melissa Klug), quizá ahorita digan que es bueno meterse con una mujer vivida y que sea una mamacita, tal como lo es Melissa, quién está hecha un mujerón, pero después del tiempo... será una carga y responsabilidad tener una mujer así.





TE PUEDE INTERESAR: