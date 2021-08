Milena Zárate encendió las redes sociales al protagonizar un apasionado beso con su bailarín Oreykel Hidalgo como parte de la coreografía de su presentación en ‘Reinas del show’, además, la guapa colombiana resaltó que el cubano le parece un hombre guapo y descartó que lo haya besado para incomodar a su expareja, el futbolista Augusto Barrera, con quien hace una semana puso fin a su relación amorosa tras un año de romance.

“El beso fue parte de la coreografía, era una escena que se tenía que hacer, se tenía que ver real y no podía verse fingido. ¿Si practicamos varias veces la escena del beso? No. Solo se practicó el viernes, el sábado por la mañana y luego en la gala de la noche. Todo fluyó muy bonito”, declaró Zárate.

Ahora estás soltera así que ya nadie te reclamará ni se incomodará por la escena del beso...

Así estuviera acompañada o no. Igual lo hubiera hecho porque es parte de mi trabajo, soy actriz, es la carrera que elegí, así que es un trabajo normal.

¿Crees que tu expareja Augusto Barrera lo tome como una provocación?

A estas alturas... no hago las cosas pensando en qué dirá la otra persona o mi ex. Lo hago porque es parte de mi trabajo, no por pensar en qué dirá el uno o el otro. La idea (de la escena del beso) me encantó, me sentí súper cómoda, Oreykel me da mucha confianza y eso es fundamental.

¿Oreykel es tu tipo de hombre?

No tengo un prototipo de hombre. Si te das cuenta mis parejas han sido muy diferentes, no hay prototipo, mi tipo de hombre es que sea chamba, que tenga sueños, metas, que me quiera, me respete, vaya conmigo y me dé mi lugar. Oreykel es un chico súper guapo.

El beso... ¿Te movió el piso’?

Estaba nerviosa. Hemos hecho una buena dupla en el trabajo con Oreykel, hemos creado una bonita amistad, lo conozco desde hace muchos años, hay una química espectacular y me parece un hombre súper guapo.

¿El amor ha pasado a un segundo plano en tu vida?

Eso (amor) nunca puede quedar en otro plano, la persona que se olvida de amar y deja el amor al costado es una persona fría de corazón. Soy una mujer apasionada a pesar de todas las cosas que me han pasado, el amor está en todos lados, tengo amor de sobra y por todos lados.

¿Piensas tomarte tu año sabático en el amor?

No. Uno le echa luto a las personas que se lo merecen, no se llora por lo que no sirve y lo que no te hace bien. Se guarda el luto a quien se lo merece, desde el primer momento que vi algo que me dañó el corazón se murió para mí cualquier tipo de sentimiento bueno o malo, así que si llega el amor... bienvenido sea, a la hora que llegue y por donde llegue. El amor siempre será bienvenido para mí.

EL LA FINAL.

De otro lado, la colombiana se mostró emocionada porque pasó a la final de ‘Reinas del show’ y anhela alzar la copa del reality. “Con la bendición de Dios ya estoy en la final, estoy agradecida con el público y por las personas que apostaron por mí. Deseo levantar la copa y prometo dar mi mejor esfuerzo esta semana. Desde que entré al programa me veo como la ganadora del programa, he luchado mucho hasta llegar a la final y lo seguiré haciendo”, declaró.





TE PUEDE INTERESAR: