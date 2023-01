Milena Zárate contó que ha retomado sus entrenamientos físicos, pero descartó que vaya a incursionar en el ‘Onlyfans’, pues considera que dicha plataforma es similar a la prostitución.

“He regresado a entrenar, no estoy yendo todos los días al gimnasio, pero al menos trato de entrenar tres veces a la semana. Sin embargo, quiero aclarar que no voy a entrar al ‘Onlyfans’, eso sí lo descarto. No serviría para eso, no podría mostrar lo que exige esa plataforma porque a las justas me pongo un bikini, pero de ahí a mostrar tu intimidad o cuerpo… no podría. No soy sola, fuera sola me paro de cabeza, pero tengo una hija que va al colegio. Además, a mí me enseñaron a trabajar desde muy chiquita y a ganar mi plata ya sea trabajando, haciendo de todo, pero con la frente en alta y con el pecho inflado por donde vaya”, precisó Zárate.

¿Qué opinas sobre las chicas de la farándula que están en el ‘Onlyfans’?

Normal con las personas que se dedican a eso, pero considero que es una manera de prostitución abierta, pero con la diferencia que no hay un roce, sin embargo, eso (‘Onlyfans’) es pornografía pura y prostitución porque al final estás vendiendo tu cuerpo por plata.

Entonces, por más dinero que puedas ganar, ¿No aceptarías?

Bien por las chicas que lo hacen, pero yo no lo haría porque tengo una hija y no es mi estilo. Toda la vida he agarrado el camino más fácil, siempre he trabajado, es más, me daría vergüenza que mi papá o los amigos de mis hermanos puedan verme ahí. No es lo mío, a mí me enseñaron a chambear, mi plata me la gano con esfuerzo y trabajando. Si solo fuera posar en bikini, no tengo problema porque todavía me conservo y tengo cuerpo bonito, pero hasta ahí nomás. De ahí a desnudarme por plata, no.

Por cierto, dentro de poco cumplirás un año de relación con tu novio… ¿Viajarán a Colombia?

Sí. Nos vamos los primeros días de febrero. Nos vamos con mi hija, porque mi gorda es mi motor y mi todo. Es mi chicle y no se me despega de nada. Si la dejo, me deshereda.

Tu novio te podría dar la ‘roca’ en Colombia…

Me da la ‘roca’ y se la pongo en la cabeza. Él sabe que ahorita no, le tengo prohibido sus sorpresas. Estamos súper bien, pero ahorita no es el momento. Mi prioridad de mi vida siempre será mi gordita, así que es muy pronto para dar otro paso y prematuro involucrar a una persona con mi hija.

¿Te gustaría encargar un bebé con tu pareja?

Todavía no, no hay forma.





