Dice lo que siente porque siente lo que dice. No es un juego de Palabras para presentar a Milena Zárate, más bien es la definición exacta de la colombiana a la hora de declarar. Ahora ella está sola y analiza lo que vive la salsera Paula Arias, directora de ‘Son tentación’. Pero no expresa una pena, sino que la invita a recapacitar. Atentos, que no se guarda nada, ni disimula las respuestas.

Milena, ¿lista para volver a enamorarte?

Jamás en mi vida le cerré las puertas al amor

Pero imagino que ya no mirarás futbolistas

No tengo un prospecto de hombre, ni los califico por su trabajo.

¿Tiene que ser uno que se encuentre bien económicamente?

Tampoco los busco por su chamba.

Pero dan seguridad

Conozco hasta abogados, que son tremendas porquerías.

Otra vez Paula Arias, de ‘Son Tentación’, fue engañada

Es hermosa, talentosa y debe tener algo que atrae a ese tipo de personas.

¿En qué falló?

Cómo se va a meter con un chibolo de 24 años. Ese que va a estar pensando en una relación seria.

La diferencia de edad, ¿es inconveniente?

Ella tiene responsabilidades, maneja una orquesta, tiene su propio negocio, es cabeza de familia.

¿Y el novio?

Es un inmaduro que anda pensando en juergas y le suma un problema más.

¿El infiel se ‘planta’?

No creo que las personas cambien. Solo se pueden adaptar.

En el nombre del amor ocurren milagros

Cuando amas realmente, creo que ambos ponen de su ´parte. Es como una balanza y sientan cabeza, pero si tienen eso de aburrirse, va a aflorar lo que llevan dentro.

¿Por qué una mujer aguanta los ‘cuernos’?

O son personas muy conformitas que se sienten incapaces de salir adelante solas, o son muy sumisas.

¿Cómo saber qué estás con el hombre adecuado?

No existen tips para reconocer al buen hombre, porque nunca terminas de conocerlos.

¿Entonces?

En el camino te das cuenta si es el ser humano que quieres para tu vida.

Has manifestado que quieres incursionar en novelas

Me he presentado a un casting.

¿Qué papel te vendría bien?

Me gustaría ser la mala ja, ja.

¿De verdad?

En realidad, que sea un personaje de carácter.

¿Te gusta hacer selfies con los admiradores?

Siempre estoy predispuesta para la gente que me sigue.

¿Eres muy cordial?

La popularidad se la debo a ellos.

Eres la protagonista del tema ‘Mejor sin ti’

Es el tema interpretado por Israel Lukis ‘Rico’ y va dirigido a las relaciones tóxicas.

Es tan común

Te pasas la vida perdiendo el tiempo con esa persona que no eres feliz. Va para ese tipo de historias de amor.

¿Qué aprendiste en esta pandemia?

Nos perfeccionamos en el manejo de redes sociales. Estábamos atrasados en ese tema, pero por obligación lo aprendimos.

¿Se valora más al publico?

He extrañado el contacto que se sentía con ellos en los eventos. Eso me mantiene viva

¿El artista nace o se hace?

Lo primero y en el camino lo repotencias, para que cada vez seas más profesional.

¿Hay de los otros?

Existen algunos que no cantan ni en la ducha, pero pagaron para hacerse famosos.

¿En Perú?

Varios.

Un abrazo

A ustedes por su tiempo.

