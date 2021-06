Juntas, pero no revueltas. Milena Zárate señaló que le incomoda la presencia de Janet Barboza en ‘Reinas del show’, pues aseguró que la popular ‘rulitos’ es una mujer ‘pedante, oportunista e hipócrita’. “Estoy feliz que me hayan convocado y agradecida con Gisela Valcárcel por tenerme en cuenta. Tuve pocas horas de ensayos (para su primera presentación) porque recién había regresado de Colombia y se me complicó (ensayar) por un tema de salud, pero ahora tengo toda una semana para ensayar y no voy a parar hasta llegar a la final. Es mi gran oportunidad para brillar y demostrar mi talento”, expresó Zárate.

Janet Barboza también fue presentada como participante... ¿Se saludaron en el programa?

Que la voy a salir a esa ‘chucky’, tú sabes que no soy hipócrita. Soy muy respetuosa, es mi compañera, pero hasta ahí nomás. Trato de ignorarla y no me gusta que esté ahí porque su presencia me incomoda. Me parece una persona pedante, antipática y oportunista. Antes despotricaba de la misma Gisela (Valcárcel) y ahora le dice ‘mi reina’. La hipocresía le sale por los poros y por las mismas extensiones muertas que tiene.

Entonces, ¿Descartas un acercamiento con Janet?

Juntas, pero no revueltas. No soy Dios para perdonar a nadie, pero creo que merezco unas disculpas porque las acusaciones que me hizo fueron fuertes. Uno tiene que tener cuidado cuando está frente a un medio de comunicación, no cualquier payasa que se para frente a una cámara puede hacer payasadas. Todo tiene un límite. Ella (Barboza) dice que, si eres artista tienes que aguantar todo, pero a ella no le pueden decir nada porque sale como un león tirando cuchillos por todos lados y se pica. A Janet la critican por sus cirugías y por su marido, pero no la calumnian como a ella si le gusta calumniar y difamar a los demás. Entonces, no hagas lo que no quieres que te hagan.

Si te pide disculpas... ¿Aceptarías?

Soy una persona noble. Si he perdonado peores cosas en mi vida, obviamente que lo haría (con Barboza).

Años atrás quedaste en tercer lugar de ‘El gran show’... ¿Confías en alzar la copa en ‘Reinas del show’?

He llegado al programa a sacarme el clavito y hasta la final no voy a parar. Ya ocupé el tercer lugar y no voy a descansar hasta llegar al primer puesto. Tengo una semana para prepararme y progresivamente aumentar el ritmo. (L.Gamarra)

