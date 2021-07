Milena Zárate tildó de ‘malcriada y soberbia’ a Jossmery Toledo, a raíz que la participante de ‘Reinas del show’ se quejó de su bailarín Ítalo Valcárcel, pues aseguró que suda mucho y que le hace cambiar de polo a cada rato.

Milena, ¿Qué te pareció los comentarios de Jossmery con respecto a su bailarín Ítalo?

Ha sido soberbia, malcriadísima y eso que ha sido policía. Habló del bailarín (Valcárcel) como si fuera su empleado, Ítalo también es un artista que merece respeto y que lo valoren.

¿Consideras que Jossmery tiene poses de diva?

Obvio. Está en poses de diva que no es. Lo que hizo no se le hace a nadie, así sea mal bailarín o lo que sea... esas cosas se solucionan y conversan en privado. Lo ha dejado como si fuera un cochino, yo veía la incomodidad de Ítalo, sentí vergüenza ajena, no soy su amiga, pero respeto su trabajo. Nunca he visto a una persona humillar de esa manera, dar ese comentario me pareció tan fuera de base y tan hueco, porque eso solo lo hace una persona hueca. No entiendo cómo pudo ser tan despectiva con la persona que es tu compañero, me pareció una humillación lo que hizo.

Jossmery dijo que pedirá que le cambien de bailarín si es que Ítalo le hace caer una vez más en la pista...

Le pueden poner al mejor bailarín del mundo, pero tampoco hará nada en la pista. Eso de amenazar o decir: ‘A la otra te cambio’ me pareció innecesario, fue un comentario súper desatinado. Vi la cara de Ítalo de vergüenza, así se rape el pelo nada hará que (Jossmery) baile mejor, con esa actitud no va a llegar a ningún lado.

Jossmery tuvo un versus con Paula, pero todas las chicas del reality votaron por Manzanal... ¿No les cae Toledo?

No me cae mal Jossmery, me llevo bien con todas, pero menos con Janet (Barboza), sin embargo, me sorprendió la actitud que tuvo ella (Toledo) con Ítalo. Ella cree que es una broma o que fue gracioso lo que hizo, pero su comportamiento me sacó mucho de onda. SI Ítalo está en el programa es porque está trabajando para llevar comida a su casa, nadie es más que nadie y todos merecemos respeto. (L.Gamarra)





