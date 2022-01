Juan Carlos Ulloa, conocido como ‘El Parcero’, reapareció en la televisión peruana para realizar un dramático pedido para poder ingresar a nuestro país y llevarse a sus hijas. El hermano de Milena Zárate fue deportado del Perú hace ocho años.

“Les pido que me ayuden, que me apoyen, de verdad quiero ver a mis hijas (…) Eso sería lo único que pediría a las autoridades, es eso, ya cumplí más de lo debido, ya son ocho años”, manifestó en ‘Amor y Fuego’.

Según conoció, una de las hijas de Juan Carlos Ulloa denunció a su madre por presunto maltrato físico. En el parte policial, la menor aseguró que su progenitora intentó asfixiarla y le dijo que se vaya con su padre.

“Me odia porque no quiere estar cerca de mí (…) (La madre les dijo) “Muéranse, ojalá no hubieras nacido, lárguense con su papá” Ella también me trató de asfixiar y me arañó las manos”, fue lo indica el documento policial.

En un enlace, el colombiano reiteró su pedido de ayuda. “Ellas están con la mamá (…) La verdad han pasado muchas cosas, no tengo una buena comunicación con su mamá, pero la mamá les está dando una educación no adecuada”, señaló.

‘El Parcero’ pide regresar al Perú para llevarse a sus hijas tras denuncia por presunto maltrato (Video: Willax TV)

¿Por qué fue deportado Juan Carlos Ulloa ‘El Parcero’?

El hermano de Milena Zárate tuvo un paso fugaz por la televisión luego de protagonizar una pelea con Edwin Sierra, quien a pesar de ser la pareja de Milena habría tenido una relación con Greysi Ulloa.

En el 2014, Juan Carlos Ulloa se enfrentó cara a cara con Edwin Sierra, luego de que el colombiano lo fuera a buscar a la salida de la radio donde trabajaba el cómico y terminó arrancándole la camisa, la cual llevó a los programas como un “trofeo”.

Precisamente, tras la bronca, Edwin Sierra denunció a ‘El Parcero’, la cual logró que fuera deportado a Colombia. “No creo que haya hecho ningún escándalo ni nada, me han atacado a mí y a mi familia”, dijo en aquel momento.

