La guapa colombiana Milena Zárate estuvo ayer de cumpleaños y aseguró que se siente una mujer ‘rica’, ‘apretadita’ y resaltó que no tiene apuro en rehacer su vida sentimental con un nuevo galán porque no necesita de un hombre a su lado para ser feliz.

Milena, ¿Cómo recibes este nuevo año de vida?

Cumplo treinta siempre.... (risas) Estoy feliz, siento que estoy en mi mejor momento, rica y apretadita, además, porque me han pasado buenas cosas durante este tiempo. Estoy súper bien de salud, no me he vuelto a enfermar, tengo a mi familia completa, estoy con mucho trabajo y más enamorada que nunca.

¿Enamorada de la vida o de un galán en especial?

Enamorada de mí, de mi hija y de mi trabajo, pero sigo soltera. No tengo prisa en volver a enamorarme. Siempre he creído en el amor, en esa sensación bonita y en sentirme amada, pero ya llegará. A lo único que le tengo miedo es al matrimonio (risas), al resto no.

Soltera, pero nunca sola...

Así es. El cuerpo necesita su mantenimiento (risas), pero aún no existe nadie especial. Estoy enfocada en mí, en mis proyectos, mi familia, mi hija, mi salud y no quiero tener tiempo para otra persona.

¿Tu expareja Augusto Barrera te ha saludado por tu cumpleaños o ha intentado buscarte nuevamente?

Solo puedo decir que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, pero yo la tengo clarísima, así que está perdiendo el tiempo. Cuando yo digo hasta aquí nomás, es el fin de todo. Ni lápida le pongo en el cementerio para no acordarme de él.

Entonces, ¿No te volveremos a ver con él?

No hay forma. Ni con él ni con ningún otro ex. No le aceptaría ni una salida de amigos.





