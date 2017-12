Milena Zárate: "Mónica Cabrejos se hace la santa" ¿Se viene una demanda?

Milena Zárate no se quedó callada luego que Mónica Cabrejos la calificó de ‘larva’ e insinuó, en ‘Espectáculos’ de Latina, que la ‘colocha’ se había prostituido.



“Qué pena que una persona tan letrada, con estudios y sabiendo de dónde viene, se atreva a decir algo así, insinuar que fui prostituta, que tenía un sobrenombre y que sabe dónde trabajé. Me apena que diga esas cosas y tenga que recurrir a esas bajezas para no responder que facturó con su vida privada por plata, que posó desnuda en un calendario. Eso es lucrar con su cuerpo”, dijo Milena Zárate.



¿Eso es lo que le criticas?

Sí, que se limpie, se haga la santa. Mucha gente que me sigue me mandó un montón de fotos que posteé en mi ‘Fan page’, donde posa desnuda. Quiere insinuar que me prostituí, si sabe algo, que lo diga, porque de lo contrario tendrá que probarlo, la reto. Le doy la autorización para que lo haga. Yo acepto que fui la mujer de Edwin Sierra y me hice conocida, pero nadie me sacó de algún lugar como ella deja entrever.



¿No descartas una demanda?

Mira, por comentarios parecidos, Geni Alves casi se va a la cárcel, así que vaya pensando y saque las pruebas de todo lo que ha dicho.





(B. Pashanasi)

