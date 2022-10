Milena Zárate no quiso pasar por alto el día de ‘Halloween’ así que no tuvo mejor idea que disfrazarse de caperucita roja junto a su pareja, el tatuador Carlos Mendoza, quien se vistió de lobo feroz y aprovechó para oficializarlo públicamente porque acaban de cumplir 10 meses de relación amorosa.

Chicos, he notado que el ‘lobo feroz’ ha estado tímido durante la sesión de fotos, a diferencia de la ‘carepucita roja’....

M: A Carlos se le ve que tiene pinta de maloso, pero nada que ver.

C: Milena siempre me intimida, me mira y me da la ‘garrotera’ (risas).

Los veo felices y enamorados...

M: Estamos juntos desde enero. Nos conocimos el año pasado en un estudio que tenía, coordinamos para que me hiciera un tatuaje y desde ese día nació una amistad muy bonita. Hubo mucha complicidad, nunca había conocido a un hombre en Perú que le gusten las rancheras, ese día le pedí que pusiera un tema y coincidimos que a los dos nos gustaba.

C: Congeniamos desde el primer día. Nos hicimos buenos amigos y en enero le dije para darnos una oportunidad.

Milena, tú no querías saber nada del amor, a raíz de su fracaso con tu expareja... ¿Cómo te convenció Carlos?

M: Estaba un poco reacia a empezar algo con alguien, pero él la luchó. Me ha tenido mucha paciencia, me ha hecho sentir valorada, respetada y querida. Me conquistó con su personalidad, pero sobre todo con la paciencia que me tuvo. Hubo varios días en que no le hablaba e incluso me desaparecía una semana, pero cuando regresaba siempre estuvo ahí.

C: La tuve difícil, no ha sido fácil conquistarla, pero la trataba de entender por lo que había pasado antes y darle su espacio. A mí me encantó su forma de ser, la fortaleza que tiene para trabajar y sacar adelante a su familia. Vivo orgulloso de Milena.

Están desde enero, sin embargo, Milena no lo querías hacer público... ¿Cómo te animaste?

M: Ya pasó un tiempo prudente, me di cuenta que es momento de darle su lugar y que saque el pecho por Carlos. Se lo merece. No sé qué pasará mañana, no sé si duraremos mucho tiempo o poco, pero quiero disfrutar día a día.

C: Disfrutamos al máximo cada vez que estamos juntos, ya sea con la familia, los dos solos o cuando me pide que le apoye en algo.

En dos meses cumplirán un año de relación... ¿Se animarán por la convivencia?

M: No tenemos premura en adelantarnos, él ama su espacio y yo el mío. Estamos yendo paso a paso. Si más adelante vemos que podemos llevar una convivencia, genial porque me gustaría formar una familia y si es con Carlos... estaría contenta.

C: Vamos paso a paso. Estamos bien, felices y no tenemos prisa.

Carlos, a Milena no le ha ido bien en el amor, me imagino que ya estarás advertido en no meter la ‘pata’...

C: Claro. Sé con la mujer que estoy, además, es un poco difícil que saque los pies del plato. Soy un hombre de 38 años y ya estoy plantado con Milena. Todo lo que venga en adelante, solo me veo con ella a mi lado.

M: Ya la tiene clara. Él tiene que hacerles tatuajes a las chicas, ya sea en la pierna, en la nalga o donde sea, pero no estoy para estar pudriéndome la cabeza. Ni él se mete en mi trabajo ni yo en el suyo. Ambos respetamos nuestros trabajos.





