La participante de ‘Reinas del show’, Milena Zárate reveló que su pareja, el futbolista Augusto Barrera está celoso de su bailarín George Neyra, además, que últimamente le viene reclamando por pasar más tiempo con su ‘partner’ de baile.

Milena, se te ve más delgada... ¿Has bajado de peso?

Sí... y eso que me aumentaron los corticoides por mi enfermedad, que es muy voluble, pero he bajado 4 kg y es por el mismo training de los ensayos. El entrenamiento me ayuda a eliminar el líquido que tiendo a retener y me hace engordar. Ahora estoy bajando un kilo por semana.

El sábado comentaste que tu bailarín George tiene buena mano... ¿Tu pareja se molestó por lo que dijiste?

Sí. Me cayó mi ‘chiquita’, me dijo que dejé a entrever cosas, no le gustó el comentario, pero le dije que era parte del show. Tiene buena mano para el baile, no para otras cosas.

¿Las cosas están bien con Augusto?

Pensé que todo estaba bien, pero le da por ahí sus ataques. En realidad, me reclama porque paso mucho tiempo con George, porque no nos damos tiempo de pareja como antes, prácticamente solo tenemos para disfrutar los domingos y eso es porque mi gorda (hija) está encima. Con George somos amigos desde hace muchos años, hay un cariño, pero él (Barrera) lo malinterpreta. Augusto no lo entiende, pero ahí vamos.

Entonces, ¿están pasando por una crisis de pareja?

No podría llamarlo así, persona que no cela no ama, pero no son celos enfermizos ni que me está controlando tanto. Él más me reclama por el tiempo y cargadas que hago.

¿A qué se refiere con las cargadas?

La semana pasada nos tocó hacer una cargada del ahorcado (en ‘Reinas del show’), prácticamente mis piernas estaban en la cara de George y Augusto no quería esa cargada. Tuvimos una discusión por eso, le dije que era parte de mi trabajo.

¿No vas a permitir que te condicione con temas de tu trabajo?

No. Es algo que le he dejado claro, así como yo no me meto en su trabajo, él tampoco, son lapsus que le da.

Más allá de lo profesional... ¿Pasa por tu cabeza involucrarte con tu bailarín George?

No. A George lo veo como un hermanito, es un chico que admiro y respeto mucho porque es muy profesional.

¿Cómo evalúas tu presentación del sábado?

Bien. Lo único malo es que al final tuvimos un pequeño resbalón, pero supimos sacar adelante la coreografía. Hasta ayer (domingo) he tomado analgésicos (por la caída), pero gracias a Dios no ha ocasionado ninguna lesión, sino solo un fuerte dolor.

Nada te impedirá a seguir luchando por alzar la copa...

Así es. Menos un golpe, al contrario, me llenó de cólera y rabia porque era la cargada más limpia que teníamos. Me causó impotencia y cólera conmigo misma, pero seguiremos adelante y dando nuestro 100% para alzar la copa.