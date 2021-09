INCÓMODA. Así se mostró Milena Zárate este lunes en América Hoy al comentar los ataques de Santi Lesmes, quien la semana pasada le recordó el escándalo de infidelidad que protagonizó su hermana Greysi Ortega con el padre de su hija, Edwin Sierra.

“Hace ocho años pasó lo que pasó con mi familia y en ese tiempo yo vengo cuidando mucho lo que ve mi hija en televisión, en redes, porque es un tema que me preocupa. Cómo sentarme con ella a explicarle un tema que a mí no me corresponde y no quiero hacerlo en este momento”, dijo la colombiana.

En ese sentido, reveló que tuvo que bloquear América Hoy en su casa porque sabía que seguirían tocando el tema. “Yo no puedo permitir que mi hija... ella me hace preguntas y no estoy en la capacidad para poder responderle”, agregó Milena Zárate.

En ese momento, Melissa Paredes intervino y aseguró que Santi Lesmes solo mencionó el tema, pero no se explayó. “Yo como niño me imagino que puede ser cualquier cosa”, indicó. “Mi hija es muy inteligente y ella me pregunta todo. Greysi estuvo ayer en mi casa, acá hay niños de por medio y se tiene que respetar. Si ese señor no sabe respetar yo lo pongo en su sitio y lo hago respetar”, acotó la colocha.

Janet Barboza también tomó la palabra y le recordó a Milena que ella fue la primera que se fue en contra de Santi Lesmes al decir que atacaba a las mujeres. “No te parece que es una crítica muy dura en un país donde hay mucha misoginia... no sientes que tú empezaste con esta guerra y que cuando hay una acción hay una reacción”, dijo la popular rulitos.

ETHEL CUADRA A MILENA

Ethel Pozo intervino y aprovechó para darle un consejo a la colocha. “Cuando tú entregas odio, rencor, recibes lo mismo y peor, por eso yo siempre respondo bien”, dijo la hija de Gisela Valcárcel. “¿Lo estás justificando?”, le contestó Milena.

“No, no tergiverses las cosas, yo creo que tú no deberías agredir a nadie, tú dijiste que Santi no tenía currículum. No justifico lo que dijo pero te expusiste”, agregó la conductora de América Hoy

Milena Zárate reconoció que Santi Lesmes está en su derecho de responderle pero le pidió que opine de su trabajo, no de un tema personal ‘que involucra a otras personas’.

TE PUEDE INTERESAR

Cuto Guadalupe escribe: El Loco Vargas se alucinaba Caracortada, hasta hablaba como cubano

Lourdes Sacín a Xoana tras críticas a sus videos de Onlyfans: “No te veo como secretaria o abogada”

Jossmery Toledo niega que tenga ‘sugar daddy’: “Viajaré a Europa con mi plata”