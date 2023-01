La colombiana Milena Zárate señaló que está pensando hacerse un tatuaje simbólico con su pareja Carlos Mendoza, con quien la próxima semana cumplirá su primer año de relación amorosa.

“No me tatuaría el nombre de mi pareja, esas cosas no me gustan, él no me ha pedido que me tatúe su nombre pues él es tatuador y sabe que esas cosas traen mala suerte en la relación. Sin embargo, deseamos hacernos algo simbólico para los dos, eso sí lo haremos”, sostuvo Zárate.

¿Será un tatuaje simbólico por su primer aniversario de relación?

Sí, pero será un símbolo, nombres no queremos ni lo haríamos, así que estamos buscando algo bonito para tatuarnos.

Por cierto, ¿Ya se estrenó la serie ‘Rivera: El protector’?

Así es. Ya se estrenó en Estados Unidos y lo pueden ver por ‘Amazon Prime’ y en Perú lo pueden ver por cineaparte.com. Mi personaje en la serie es de ‘Vanessa Zurita’, que es una narcotraficante. Además, también es el debut en la actuación de mi hija Kristel, quien interpreta a mi hija en la ficción, así que estoy súper feliz de haber trabajado en un proyecto actoral junto a mi pequeña.

Por cierto, hace poco cerraste la tienda que tenías en Gamarra, ¿Cómo ves la situación ahora del emporio?

Ahora tengo mi tienda virtual de mi línea de ropa deportiva, pero no es lo mismo como tener una tienda en físico. Sin embargo, la situación en el emporio de ‘Gamarra’ es caótica y terrible. Los pequeños empresarios son los más afectados y la situación es triste. Felizmente tomé la decisión a tiempo de cerrar mi local y ahora estoy sobreviviendo con las ventas que hago virtualmente. No me puedo quejar porque me está yendo bien y al público le gusta los productos que vendo.

¿Te gustaría volver abrir una tienda en ‘Gamarra’?

Sí. Mi sueño siempre ha sido tener mi cadena de tiendas, pero ahora no tengo el apoyo económico de nadie, así que me toca acomodarme a mis posibilidades. Confío que la situación del país se reponga para poder abrir una tienda nuevamente en Gamarra.

¿Qué proyectos se viene con la música?

Está un poco en ‘stand by’, pero sigo con la promoción de mi tema ‘Brindo por tu adiós’, cual ha sido plagiado en Argentina. Mi videoclip ya superó los 300 mil vistas en YouTube y en TikTok tiene más de 2 millones de reproducciones, así que eso me pone feliz y sigo adelante. Además, la situación que atraviesa es país es complicada, he tenido que cancelar algunos eventos y presentaciones musicales que tenía por las manifestaciones en las ciudades.

