Tras darse a conocer que existen diez casos positivos de COVID-19 en el plantel del club Alianza Lima, muchos apuntan a que los contagios se produjeron en la fiesta de cumpleaños que celebró Jefferson Farfán, por lo que el club de La Victoria iniciará las investigaciones al respecto.

Sobre el tema, diversos personajes de la televisión han dado su punto de vista, entre ellos, la modelo colombiana Milena Zárate, quien fue invitada al programa “Mujeres al mando” y opinó sobre lo sucedido y dijo que espera una sanción ejemplar para la ‘Foquita’.

“Mi opinión es que estamos en pandemia todavía, y obviamente, tenemos que ser responsables no solo con nosotros sino con nuestra familia. Aparte, ellos son deportistas que se deben no solo a un trabajo, sino también a una imagen, incluyendo a Farfán, debería poner el ejemplo a todos. Yo creo que esa es cuestión que los mismos encargados del equipo tomen las acciones necesarias”, manifestó.

Asimismo, Milena Zárate fue consultada por si ella había sido invitada a la fiesta de cumpleaños del delantero nacional, a lo que ella respondió que no y que espera se sancione y haya “mano dura” con los asistentes a la fiesta.

“Lo que pasa es que yo nunca he tenido contacto con el mundo del fútbol, recién hace poco que mantuve una relación con un chico que se dedicaba a esto (Augusto Barrera). En verdad, siempre he estado alejada de los futbolistas, no me gusta ese mundo”, aclaró Zárate.

“Ojalá que los sancionen en verdad, si deberían hacerlo porque no solo es una falta de respeto para ellos, sino para la hinchada, su trabajo y todo. Deben poner mano dura con ellos para que aprendan a respetar su trabajo”, agregó.

