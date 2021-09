Milena Zárate no tardó en responder a su compañera de ‘Reinas del show’, Melissa Paredes, quien la tildó de ‘payasa’, ‘mala leche’ y ‘desubicada’, a raíz que la colombiana puso en tela de juicio el desvanecimiento que sufrió la conductora de ‘América hoy’ en el reality de baile.

Milena, a Melissa no le gustó tus comentarios porque te llamó ‘mala leche’, ‘desubicada’ y ‘payasa’... ¿Cómo tomas sus declaraciones?

Estoy en todo mi derecho de creerle o no. Melissa tiene que aprender a tener correa, sobre todo si está en un programa de espectáculos. No porque no le guste lo que digo me va a decir payasa, en todo caso... que me diga en qué circo me puede dar trabajo porque realmente me parece una payasada lo que hizo. Lo que me parece desubicado es que me llame payasa porque no he utilizado ningún calificativo hacia ella. Lo único que hice fue poner en duda su desmayo, pero ahí se nota el grado de educación y correa que puede llegar a tener. Si no está preparada para recibir críticas que se vaya a trabajar de secretaria.

¿Le recomiendas que tenga más correa?

Sí. Estoy en mi derecho de no creerle, que quizá es una patraña de ella o un método que tiene para justificar el bajo rendimiento que tiene pues parece que está modelando todo el tiempo.

¿Crees que se está victimizando?

Obviamente que sí. Yo he bailado con lesiones y enferma en la temporada pasada, pero nunca salí a decir que estaba mal porque eso es una manera de predisponer al jurado.

¿Cómo ves el rendimiento de Melissa?

Considero que está floja, hasta ahorita solo está modelando, pero le ha ido bien porque el jurado la está viendo con bastante consideración y por eso está pasando piola. No sé qué está calificando el jurado ni cuál es su criterio.

¿Piensas que tiene consideración porque es conductora de ‘América hoy’ o porque se victimiza?

Creo que tienen que ver mucho las dos cosas. A estas alturas, ya no sé qué esperar.





