La modelo Milena Zárate se convirtió en la segunda eliminada del reality “Reinas del show”. La colombiana no logró superar la sexta gala y tuvo que abandonar la competencia tras no superar en votos a Diana Sánchez y Vania Bludau.

Tras la gala, Zárate habló con la prensa y señaló que se siente triste por dejar el reality de baile; sin embargo, está conforme con su performance en el programa conducido por Gisela Valcárcel.

“Estoy triste en realidad porque esperaba mucho más, pero bueno, son cosas que pasan, estoy sin palabras. Estoy contenta, triste también porque obviamente quería quedarme, pero así es la competencia, caballero”, señaló.

“Todo pasa por algo. Lo único que sé es que lo he disfrutado, lo he pasado súper bien, he aprendido mucho y estoy muy agradecida con Gisela (Valcárcel) y toda la producción por la oportunidad. He aprendido un montón, me he rodeado de artistas que me han enseñado muchas cosas, me voy tranquila”, agregó Zárate.

Por otro lado, Milena Zárate aseguró que seguirá trabajando por sacar adelante su orquesta, y reveló que tiene proyectos de actuación tanto en el mercado local como en el extranjero.

“Se viene mucho trabajo, estoy esforzándome un montón, sacando adelante mi orquesta nuevamente, retomando la música y algunos proyectos de actuación. Estamos haciendo unos cortos para afuera, Guatemala, y nos está yendo súper bien. Acabo de hacer casting para una productora conocida y estoy a la espera”, precisó.

