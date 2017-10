Milett Figueroa: Su ex Patricio Quiñones afirma que le va a creer a ella

Patricio Quiñonesconfirmó que pidió ver la cámaras de seguridad del departamento de Milett Figueroa para estar ‘prevenido’ por los rumores que circularon sobre Diego Gemínez y su expareja.

“Nunca voy a hablar mal de ella, le voy a creer así saquen lo que saquen. Si quieren hacerlo (a Diego) famoso, es su decisión. Vi las cámaras del departamento (de Milett) y efectivamente, él (Gemínez) se va con sus amigos. Sabía del tema, lo que me molesta es que este ‘man’ quiera especular”, dijo Patricio.



“Cuando me enteré de esto le pregunté a Milett ¿qué pasó? Ella me contó que hubo una reunión en su casa. Luego, este ‘pata’ me manda un audio por WhatsApp diciendo: ‘No soy de acá. No quiero tener problemas con nadie. Te juro que no pasó nada’. Yo sabía que el reloj estaba ahí y que lo dejó en el mueble de la sala”, comentó.

TILSA SE BURLA

Por su parte, Tilsa dijo que la vida da vueltas, ya que hace una semanas Milett lloraba pidiendo respeto para Patricio Quiñones y ahora ella le habría sido infiel con el amigo de Farfán.



“Son ironías de la vida, hace poco la señorita lloraba en televisión pidiendo respeto para su pareja y ahora ella se lo falta. Seguro saldrá a decir que el futbolista la envidia. No soy nadie para aconsejarle, también tengo mi mugre. El problema es que cuando te haces la ‘estrecha’, la santa, la virginal, ahí está el roche”, afirmó Tilsa, quien inauguró el salón y spa ‘Luis and Luis’, en Surco.



(M. Casas)



