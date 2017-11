Milett Figueroa le dice "víbora" a Tilsa Lozano ¡Ahora sí se armó!

Se burló de ‘Vengadora’ al asegurar que no sufre de ‘alzheimer juvenil’ y pide que le pregunten a Blanca Rodríguez, esposa del ‘Loco’ Vargas, cuál es el ‘mal’ de Lozano“Mi mamá siempre me defenderá de las víboras”, dijo Milett Figueroa, luego que Tilsa Lozano le recordó la ‘larga lista de hombres’ que pasaron por su vida.



“Claro que mi mamá (Martha Valcárcel) va a sacar cara por mí, siempre me defenderá de las víboras. Le mando muchos besitos (a Tilsa), paz y amor para todos”, manifestó Figueroa en el programa ‘Espectáculos’.



‘Milechi’ también comentó que no le importa que la ‘Vengadora’ insinúe que tiene ‘alzheimer juvenil’.



“No me importa lo que diga la señora. Más bien, le recomiendo que sea feliz, porque es bien bonito sentirse así. ¿Si creo que es infeliz? No sé, estoy tranquila. Tengo 25 años, estoy leyendo mis guiones, mi ‘chamba’ no es hablar de las personas, no necesito hablar de nadie, así que trabajen y sean felices”, precisó la modelo.



“Si yo sufro de Alzheimer, ¿de qué sufre ella? No sé, pregúntenle a Blanca Rodríguez, y nadie me dicta lo que debo hablar”, mencionó. A su vez, descartó la posibilidad de entablar una amistad con Lozano. “No pertenece a mi círculo de amigas, nunca he parado con ella”, acotó.

