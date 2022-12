La cantante Mirella Paz indicó que les desea lo mejor a su amiga Yahaira Plasencia y Jair Mendoza, a raíz que el programa ‘Magaly Teve, la firme’ informó que mencionados personajes viajaron juntos a Punta Cana e incluso fueron captados bailando y dándose un tierno beso. “Les deseo lo mejor del mundo a Yahaira y Jair. Ella sabe lo mucho que la quiero, es una gran amiga del trabajo, de juerga y de todo, así que la adoro. Hace poco hablé con ella, si está con él, bienvenido sea. Jair es un gran chico, muy talentoso, lo conozco y hacen una linda pareja, así que todo lo mejor para los dos”, sostuvo Paz.

¿Por qué crees que Yahaira no ha querido contar sobre su supuesta relación con Jair?

Es mejor cuidar la relación. Si están o no, ya ellos sabrán cuando lo sacan a flote y qué decisión tomar al respecto. Les deseo lo mejor y que sean felices porque todos tenemos derecho en rehacer nuestras vidas, pero sobre todo de vivir contentos. Las cosas personales deben quedar para uno, no es bueno exponer nuestras cosas, así que por eso yo también trato de no hablar de mi vida sentimental. Solo digo que estoy feliz, tranquila y contenta.

¿Estás enamorada?

Sí. Sin embargo, mantengo mi vida personal al margen de mi trabajo. Quiero que se hable de mí por mi carrera músical, más no por mis cosas o temas personales.

Por cierto, ¿Cómo te va en la música?

Súper, sigo trabajando a full con mi orquesta ‘Mirella Paz’. El 30 de diciembre es mi cumpleaños, cumpliré 26 añitos, la pasaré trabajando y solo deseo seguir cumpliendo mis metas. Quiero seguir progresando en la música, siempre con la bendición de Dios y pidiendo salud para seguir sacando adelante a mi familia.

¿Qué proyectos para 2023?

Con muchas ganas de seguir haciendo más música y en seguir creciendo artísticamente.





¿AMOR A ESCONDIDAS?

Por su parte, la conductora Magaly Medina indicó que Yahaira Plasencia y Jair Mendoza estaría en saliditas desde inicios de este año, pero habrían optado por mantenerlo en total reserva. “Tenemos unas imágenes de la Yaha, qué guardadito se lo tenía, al estilo de muchos que tienen ‘snacks’ por ahí, ahora tiene un galán que esconde, pero yo no sé quién esconde a quién. Ninguno de los dos da señales de que algo pasa. Él es un total desconocido, pero la hemos visto a su lado desde febrero de este año. Creo que es un caramelito de la Yaha”, refirió la popular ‘urraca’.





