Este domingo 10 de octubre, a las 7:00 p.m., se llevará a cabo la gran final del Miss Perú 2021 y conoceremos a la sucesora de Janick Maceta. Luego de ello, la participante que obtenga la corona nos representará en el Miss Universo 2021, que tendrá como sede al país de Israel en diciembre de este año.

La gala final podrá ser vista por todos a través del canal YouTube de la organización liderada por Jessica Newton.

El jueves 7 de octubre, durante una conferencia de prensa, la organización del Miss Perú 2021 presentó a las seis mujeres que clasificaron a la recta final del certamen. En un inicio, iban a ser solo cinco las que pasarían a la siguiente ronda; sin embargo, Jessica Newton anunció que pasaría una más por votos del público.

Danna Casimiro, María Fernanda Bernaola, Maryori Morán, Yely Rivera, Mei Azo y Camila Escribens. Una de estas seis modelos se convertirá este domingo 10 de octubre en la ganadora del Miss Perú 2021.

¿Cuándo es la final del Miss Perú 2021?

La final del Miss Perú 2021 se dará este domingo 10 de octubre.

¿Quiénes son las finalistas?

Danna Casimiro

Casimiro, de 25 años, es representante de Ucayali. Es estudiante de comunicaciones y actualmente trabaja como responsable del área corporativa en una constructora.

María Fernanda Bernaola

María Fernanda es licenciada en Administración y Turismo. La modelo es representante de la región Piura.

Camila Escribens

En 2019, Escribens obtuvo el título de “Miss Grand Perú” como representante de la comunidad peruana en Estados Unidos. Actualmente reside en Miami (EE.UU.) y trabaja desde muy joven para una agencia de modelos en dicha ciudad.

Maryori Morán

La modelo, de 20 años, estudia la carrera de Arquitectura. Nacida en Villa María del Triunfo, fue elegida como Miss Perú Lima Sur 2021.

Yely Rivera

Las hermanas de Yely Rivera, Sofía y Kelin, han sabido brillar en certámenes pasados, llevándose algunos títulos nacionales, pero ahora es el momento de ella. Es la primera vez que Yely participa en un certamen de belleza, y en su debut, logró quedar entre las seis finalistas.

Mei Azo

Azo representa a la provincia de Paita, Piura. Es la segunda vez que la modelo intenta triunfar en el Miss Perú.

¿Cómo ver la final del Miss Perú 2021 por YouTube?

Para poder ver la final del Miss Perú 2021 debes entrar al canal de YouTube oficial del certamen. AQUÍ

Miss Perú 2021 también podrá ser visto en otros países

Este año, el certamen de belleza se realizará de manera virtual y al ser transmitido por YouTube, los usuarios podrán verlo en vivo desde diferentes países. A continuación, los horarios:

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.

España: 3:00 a.m. del lunes 11 de octubre

Jessica Newton previo a la gala final

A pesar del segundo año de pandemia por el COVID-19, Jessica Newton destacó la gran labor de la organización por elegir una nueva reina que represente al Perú a nivel internacional.

“La plataforma del Miss Perú tiene que seguir adelante, no ha sido fácil, ha sido frustrante en esta situación que actualmente vivimos, pero hemos demostrado a lo largo de la historia que los peruanos somos fuertes. Además de la pandemia, hemos vivido momentos difíciles y a ello se suma la crisis política que vivimos, pero tenemos la responsabilidad de dar la mejor imagen de nuestro país”, aseveró.

En estos últimos meses, Jessica reconoce que ha demostró mano dura con sus candidatas y las ha retirado del certamen cuando no respetaron la cuarentena por la pandemia, destacando que ser Miss Perú no solo es tener “una cara bonita”.

“Me he vuelto más estricta, pero los resultados hablas más. Si están resentidas o no, ellas son las que deben a analizar sus actos para entender las medidas que se han tomado en su momento. La cara bonita no es suficiente, le he dicho desde el principio, necesitamos mujeres fuertes y responsables que quieran trabajar. Que dejen de lado su agenda personal para ser las embajadoras que estoy buscando, que asuman la importancia de ser reina y si no dan el ejemplo de qué estamos hablando. A la nueva reina lo único que le pido es responsabilidad y ganas de trabajar”, destaca.

