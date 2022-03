La conductora de televisión Mónica Cabrejos utilizó sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de su nuevo libro “Mujer pública”, el cuál considera que es “el más íntimo” que ha escrito durante su experiencia profesional.

A través de su cuenta oficial de Facebook, la presentadora de “Al sexto día” anunció su nueva publicación. Por si fuera poco, el post estuvo acompañado de la portada de su libro, donde Cabrejos contará “cómo nuestra sociedad cosifica y violenta a todas las mujeres”.

“Quiero presentarles mi nuevo libro, “Mujer Pública”, probablemente, este sea el libro más íntimo que he escrito. Después de varios años guardado en la carpeta de archivos, hoy he decidido publicarlo, con la única intención de mostrar cómo nuestra sociedad cosifica y violenta a todas las mujeres”, escribió.

“Quizás “Mujer Pública” me haga sentir más desnuda que nunca, quizás me vuelva vulnerable o quizás me empodere, pero seguir callando ahora ya no es una opción. Estoy segura de que, en algunos episodios de mi historia, muchas se sentirán un poco identificadas conmigo”, añadió Cabrejos en su publicación.

Como se sabe, Mónica Cabrejos cuenta con una larga experiencia en televisión y empezó su carrera como escritora en 2013 con el lanzamiento de “Ni puta ni santa”. También cuenta con títulos como “Ellos” (2014), “Confesiones de Afrodita” (2015) y “Mujeres empoderadas” (2015).

