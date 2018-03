Mónica Sánchez se mete en discusión de Karina Calmet y esta la llama 'bicho muerto' [FOTOS]

¿Era necesario? La actriz Mónica Sánchez decidió opinar sobre la pelea mediática (en Twitter) que es protagonizada por su ex compañera Karina Calmet. Esta última otorgó fuertes calificativos a un usuario que se burló de una posible participación política de la actriz. A raíz de ello, twitter se dividió y las cada opinión es más desbaratada que la otra.

Luego de que la actriz Karina Calmet publicara que se retiraba del mundo de la actuación para dedicarse a servir a su país, el usuario @mijailrag le escribió que haría lo posible para que Susy Díaz retornara a la política.

“Estimada @karinaCalmet, si es que decides lanzarte a la política (que es lo que se presupone de tu floro del color y bla bla bla), te juro que @deslengua_2 y yo haremos todo lo posible por el retorno de Susy Diaz, con la asesoría del Mero Loco esta vez. Advertida estás...”, se lee en su cuenta de Twitter.

Ante esto, Karina Calmet le respondió con fuertes calificativos. “Rezaré mucho por este pobre “señor” maricon hijo de mil putas. Yo digo y hago lo que me sale del forro de los cojones. Pd: Si se quiere hacer el gracioso so baboso, por acá no es, en mi twitter puede irse a la mierda aspirante a chistoso. Haré todo lo posible por averiguar de ud.”.

Como se dijo al inicio de esta nota, este comentario de Karina Calmet generó que muchos la defendieran y que otros la calificaran de vulgar. El productor Ricardo Morán, por ejemplo, le escribió: La gente que usa “maricon” como insulto no debería ejercer ningún cargo público. La gente que insulta, en general, menos aún. CC @karinaCalmet.

La opinión que está dando de qué hablar es el de Mónica Sánchez, con quien Karina Calmet compartió set de grabación en Al Fondo Hay Sitio. La actriz escribió en su cuenta de Twitter. “Hace mucho lamenté la salud mental de Karina Calmet, hoy siento alivio porque finalmente se muestra tal cual es. Avisados están”.

Tweet de Mónica Sánchez sobre la discusión de Karina Calmet en Twitter. Tweet de Mónica Sánchez sobre la discusión de Karina Calmet en Twitter.

Karina Calmet, demostrando que se defiende hasta el final, respondió hace unos minutos: Mi salud mental? A la que le tuve que enviar una carta notarial para que deje de insultarme a gritos en maquillaje y Produccion? La “señora” que avaló a Susana Villaran en la campaña de Favre, nos puso a PPK y apoyaba a Verónica Mendoza? Que no me haga reír y mejor lave banderas!

