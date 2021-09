La exvedette Monique Pardo sorprendió a todos al dedicar emotivas palabras a la presentadora de televisión Magaly Medina. Según dijo la intérprete de “Caramelo”, Medina es una gran persona y espera recibir su apoyo.

En una reciente conversación con el diario Correo, Monique Pardo habló sobre la conductora de “Magaly TV, la firme” y dijo que espera que Medina la invite a su programa y la ayude a costear los exámenes médicos que necesita.

“Yo he sido malcriada con ella también, le he contestado cuando habló mal de mi y yo quería ser congresista. Me dolió tanto que reaccioné como una fiera herida y yo la herí a ella. Parece que no me perdona, pero se lo he pedido públicamente. Su apoyo moral sería muy grande, ella sí ha tenido corazón conmigo”, señaló Pardo.

“La que todos creen que es un demonio, es un ángel para mí... el mayor regalo sería que Magaly me acoja en su programa y, al menos, me escuche y pedir ayuda para las pruebas de mi aorta abdominal, son pruebas caras que no puedo pagar”, añadió la exvedette al citado medio.

Como se recuerda, Monique Pardo sufrió una caída en junio de este año cuando participó de un segmento en el programa “El artista del año”. Tras el accidente, la exvedette señaló que tuvo complicaciones en su salud y que debe realizarse exámenes médicos de alto costo.

VIDEO RECOMENDADO

Monique Pardo le dedica una canción a Gianluca Lapadula