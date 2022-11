Quedan solo cinco días para el inicio del Mundial Qatar 2022 y mientras muchos fanáticos del fútbol en nuestro país esperan con ansias la inauguración de este gran evento, se conoció que no todos los partidos serán transmitidos por Latina Televisión.

El canal oficial de los partidos del Mundial Qatar 2022 en Perú es Latina, sin embargo, la casa televisiva debe cumplir con su programación ya establecida, por lo que solo transmitirá 20 de los 48 cotejos de la fase de grupos.

¿Qué partidos transmitirá Latina TV?

Además de la inauguración, programada para este domingo 20 de noviembre, los peruanos podrán ver gratis por la señal de Latina encuentros como el de Argentina vs. México, Inglaterra vs. Estados Unidos, Polonia vs. Argentina y Portugal vs. Uruguay, entre otros.

Uno de los cotejos que no se transmitirá en Latina TV será el Alemania vs. España que se disputará el domingo 27 de noviembre.

Partido Fecha Hora Qatar vs. Ecuador 20 de noviembre 11.00 a.m. Estados Unidos vs. Gales 21 de noviembre 2.00 p.m. México vs. Polonia 22 de noviembre 11.00 a.m. Francia vs. Australia 22 de noviembre 2.00 p.m. Alemania vs. Japón 23 de noviembre 8.00 a.m. Portugal vs. Ghana 24 de noviembre 11.00 a.m. Brasil vs. Serbia 24 de noviembre 2.00 p.m. Inglaterra vs. Estados Unidos 25 de noviembre 2.00 p.m. Polonia vs. Arabia Saudita 26 de noviembre 8.00 a.m. Argentina vs. México 26 de noviembre 2.00 p.m. Bélgica vs. Marruecos 27 de noviembre 8.00 a.m. Corea del Sur vs. Ghana 28 de noviembre 8.00 a.m. Portugal vs. Uruguay 28 de noviembre 2.00 p.m. Países Bajos vs. Qatar 29 de noviembre 10.00 a.m. Gales vs. Inglaterra 29 de noviembre 2.00 p.m. Australia vs. Dinamarca 30 de noviembre 10.00 a.m. Polonia vs. Argentina 30 de noviembre 2.00 p.m. Japón vs. España 1 de diciembre 2.00 p.m. Corea del Sur vs. Portugal 2 de diciembre 10.00 a.m. Camerún vs. Brasil 2 de diciembre 2.00 p.m.

Cabe señalar los 64 partidos que tendrá la Copa del Mundo de Qatar 2022 sí se podrán ver por la señal de DIRECTV Sports o DSports.

VIDEO RECOMENDADO:

Conciertos en Noviembre 2022: conoce las fechas para ver a Bad Bunny, Harry Styles, Arctic Monkeys y otros shows que se realizarán en Lima

La reactivación de los conciertos en el mundo ha significado el retorno de grandes artistas internacionales a nuestro país para este 2022.