La conductora de “Estás en todas” Natalie Vértiz asumió su reto más grande en la actuación en la novena temporada de “Al fondo hay sitio”, donde actualmente interpreta a Estefanía, personaje que empezó como la rival de la ‘Teresita’, pero conforme pasan los episodios asume un rol más importante.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Natalie Vértiz sorprendió al confesar que gracias a su papel en la serie cumplió uno de sus más grandes sueños: convertirse en maestra.

“Les presento a la Miss Estefania, mi sueño hecho realidad. Algo que nunca les he contado es que de chiquita siempre me imaginaba siendo miss. Siempre me he sentido conectada a los niños y que locura que ahora estoy interpretando a este hermoso personaje que, además, es profesora Jajaja disfrutando cada momento de esta aventura. ¡Miren a mis alumnitos! Hermosos, ¿si o no?”, contó Natalie Vértiz.

El mensaje de Natalie Vértiz fue bien recibido por sus amigos y seguidores. Entre los comentarios que felicitan su participación destacan los de Yaco Eskenazi, Ale Venturo, Magdyel Ugaz, Korina Rivadeneira, Maria Grazia Gamarra, entre otros.

Como se recuerda, la también modelo da vida a Estefanía, la nueva pareja de ‘Richard Wilkinson’, quien es el padre del hijo de ‘Teresita’. Al hablar de su ingreso a la serie, Vértiz contó que tendrá varias escenas.

“Mi personaje va a sorprender. Estoy contentísima porque obviamente ‘Al fondo hay sitio’ es una serie que siempre he admirado. Yo tengo un contrato de por medio, hago de todo y tengo varias escenas. Espero quedarme”, contó Natalie Vértiz en ‘Estas en todas’.

VIDEO RECOMENDADO

Natalie Vértiz habla de su personaje en “Al fondo hay sitio”

Al fondo hay sitio: Natalie Vértiz habla de su personaje en la serie