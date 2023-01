Diana Canto, más conocida como la ‘Negra Petróleo’, contó que ha bajado más de 50 KG tras someterse a la manga gástrica e incluso anunció que incursionará en la plataforma de ‘Onlyfans’.

“ Cada día me siento más radiante, saludable y rejuvenecida. Antes pesaba 115 KG y ahora estoy con 60 KG, así que estoy empoderada y con cuerpo de chibola . Quise dar este cambio por mi salud, sin embargo, también me ha ayudado a mejorar mucho mi físico y me siento más vital”, precisó Canto, durante el aniversario de la cebichería ‘Puerto 47′, ubicada en el distrito de San Martin de Porres.

¿Te animarás a lanzar tu ‘Onlyfans’?

Sí, pero el precio de mi suscripción no será elevado, sino será un monto para el pueblo. A lo mucho cobraré 20 solcitos, para el consumo de todo el barrio. Ya no tengo tanta carne, pero todo está en su sitio.

¿Cómo será tu contenido?

Tengo 41 años, así que no haré exageraciones por mis hijos. Sin embargo, mostraré mi cuerpito, luciré hilos y tangas. ¿Por qué no? He quedado muy bien tras mi operación. He dado un gran cambio físico e incluso mucha gente no me reconoce por las calles. Todos quedan sorprendidos con mi nueva figura y eso me pone feliz. Quiero lanzar mi ‘Onlyfans’ para mostrar mis carnecitas, pero sin mostrar un contenido exagerado ni tampoco luciría desnuda. No es lo que quiero vender, tampoco es mi estilo.

¿Es verdad que te propusieron hacer cine para adultos?

Sí, pero jamás participaría. Me llegó la propuesta, pero la rechacé por mis hijos. No aceptaría hacer algo así ni por todo el dinero que me ofrezcan. Sin embargo, están utilizando mi nombre para promocionar ese tipo de películas, pero no he participado en ninguna producción para adultos.

¿Cómo está el corazón?

Uy… Hay varios galanes que me están tirando ‘maicito’, pero estoy soltera, en paz y tranquila. Mi corazón está solo, pero no desatendido. Los galanes llueven, pero quiero un hombre que se haga cargo de mí y que me quiera con mis hijos. Además, deseo un hombre que vuele conmigo cuando quiera emprender un proyecto, no quiero un carga carteras, sino alguien que me ayude a crecer.

¿Estarías con un hombre menor que tú?

Tengo 41 años, así que máximo estaría con uno de 35 años. No me gustan los chibolos, no necesito colágeno, quiero un hombre maduro y centrado. Ya no estoy para cuidar niños.