Néstor Villanueva reapareció en televisión y visitó el set de América Hoy para para defenderse de las acusaciones de infidelidad y agresión en su contra hechas por su ahora exesposa Flor Polo. Sin embargo, fue protagonista de una acalorada discusión con Janet Barboza y Ethel Pozo.

“No voy a reconocer (haber sido infiel o haber agredido a Flor) porque ustedes lo digan (…) A mí me quieren acusar de todo… Yo estoy diciendo las cosas como son, yo estoy contando la realidad, de ahí en adelante si ustedes me quieren creer o no lastimosamente yo no puedo hacer nada”, dijo el cantante.

“Aquí ustedes han dicho tantas cosas de mí… Inclusive, en el post que yo puse que como puede ser posible que ustedes tomen como verdad una sola verdad, en este tiempo he aprendido que siempre se deben escuchar dos versiones (…) Los periodistas tienen que hacer lo mismo”, agregó.

Ante ello, la ‘Rulitos’ respondió: “Totalmente de acuerdo y te llamamos 20 veces, yo te hice una convocatoria pública. Desgraciadamente no teníamos los S/10 mil que nos pedías en ese momento es por eso que no logramos obtener tu versión. Las cosas como son, vino Flor y al día siguiente te llamamos”.

“Te repito que no quería salir porque no me sentía bien”, replicó Néstor, para inmediatamente explicar: “Si yo dije la cantidad (de los S/10 mil) fue como decir: ‘como se que no me van a pagar, entonces págame tanto y voy’… Buscaron las dos versiones pero no obtuvieron mi versión. Obtuvieron una versión y comenzaron a atacar”.

Barboza no se quedó callada y explicó por qué decidieron ‘darle vitrina’ a la hija de Susy Díaz: “Cuando una mujer habla de agresión se le tiene que escuchar y por supuesto que nos indignamos porque estamos en una país que tiene altos índices de feminicidios”. Sus palabras fueron cuestionadas por Néstor: “¿Y se le tiene que creer?”.

Asimismo, el padre de los hijos de Florcita, volvió a explicar qué lo motivó a guardar silencio: “Yo no quería prestarme a todo el show que se estaba haciendo (…) Qué fácil es hablar mal de una persona, dañarle la imagen, dejarlo por los suelos y después lavarse la manos y no pasó nada”.

En ese sentido, Ethel Pozo coincidió con él y lamentó que en nuestro país sea “tan fácil hacerle daño a alguien”; sin embargo, cuestionó que no saliera a hablar: “Para eso tenías tú tus redes sociales, este programa, todos los canales. Tú podías salir y decir en ese momento (su verdad)”.

Pero el músico defendió su posición: “Yo les repito que en ese momento no me sentía bien y no tenía cabeza para otra cosa. Se dijeron un montón de cosas, querían meterme preso, llamaron hasta el Ministerio de la Mujer... Yo trataba de dormir tranquilo y al día siguiente me despertaba y me estaban ‘dando duro’ en los programas de televisión”.

