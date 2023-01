El año 2022 estuvo cargado de grandes estrenos en las plataformas de streaming como Netflix , Disney Plus y HBO Max . No obstante, muchas de estas no fueron vistas legalmente en las mismas aplicaciones, sino que fueron ‘pirateadas’.

TE VA A INTERESAR | ¿Qué dijo Carlos Vílchez en su despedida de ‘JB en ATV’?

La gran mayoría de estas series, según TorrentFreak, fueron vistas a través de torrents, un archivo que se distribuye a través de diversas páginas alternativas para su transmisión o descarga, como Cuevana.

Las series más pirateadas de 2022

Sin duda alguna, una de las series más vistas y esperadas de 2022 fue House of the Dragon, el spin off de Juego de Tronos. Ello los ha llevado a ser la serie más pirateada del años pasado.

Por otro lado, Disney Plus se lleva el primer lugar a la plataforma con más series vistas de forma ilegal, sobre todo de las sagas de Marvel y Star Wars.

House of the Dragon ocupa el primer lugar.

Esta es la lista oficial de las series más pirateadas según TorrentFreak:

House of the Dragon - HBO. El Señor de los anillos: Los anillos de poder - Amazon Prime. The Boys - Amazon Prime. Moon Knight - Disney+. Halo - Paramount+. Obi-Wan Kenobi - Disney+. El libro de Boba Fett - Disney+. Stranger Things - Netflix. She-Hulk: Attorney at law - Disney+. Andor - Disney+.