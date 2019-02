Nicola Porcella: América Tv habría prohibido hablar del escándalo en fiesta de Asia a figuras del canal | FOTOS

Aunque América Tv no ha enviado un comunicado indicando que Nicola Porcella queda fuera del canal , poco a poco se van sabiendo detalles del alejamiento del chico reality y de las medidas que habría tomado el medio de comunicación respecto al escándalo de la fiesta en Asia en el que el exguerrero se ha visto involucrado.



El diario El Popular entrevistó a Angie Arizaga y le preguntó sobre el caso de Nicola Porcella , pero la modelo fue contundente en su respuesta e indicó que no tiene autorización de hablar sobre el tema. “Yo me mantengo al margen de ese tema. Viajé a provincia y no estoy enterada de nada. Además, el canal nos ha prohibido hablar de ese tema, no tengo autorización”, manifestó.

De acuerdo a declaraciones de algunas personas, América Tv no está dispuesto a que el escándalo de Nicola Porcella afecte la imagen del canal, por ello decidió no emitir ningún comunicado, pero sí prohibir a todas sus estrellas referirse al tema en entrevistas, conferencias de prensa, redes sociales, entre otros medios.

AMIGOS LO DEFENDÍAN



Hasta hace unos días, Angie Arizaga fue la más acérrima defensora de Nicola Porcella e incluso dijo que ponía las manos al fuego por su expareja porque lo conocía muy bien y sabía que él no sería capáz de estar en esas cosas.



"Estoy segura que él (por Nicola Porcella) no está metido en estas cosas para nada. Somos chicos reality, pero también somos deportistas y nos cuidamos un montón. Tener que involucrarnos en eso (por el caso Poly Ávila) y sin fundamento... porque ni nombres dicen. Eso nos deja mal, pero yo conozco a mis compañeros y que estén metidos en esas cosas se me hace extraño y no creo que sea real", señaló Angie Arizaga



Asimismo, Karen Dejo utilizó sus redes sociales para mostrar su molestia e indignación , luego que algunos compañeros de realities fueron involucrados en una fiesta, en la cual Paula Ávila fue drogada.



“Qué fácil es lavarse las manos, manchar la imagen y la integridad de los compañeros. No se ponen a pensar en sus familias y en sus trabajos. El daño ya está hecho”, escribió en Twitter.



Nicola estará en El Valor de la Verdad