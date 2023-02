Nicola Porcella ha sorprendido con las revelaciones que acaba de realizar en la entrevista que le realizaron Fabianne Hayashida y Mario Irivarren para ‘COM FM’, programa de YouTube que conducen los exchicos reality.

Y es que parece que el modelo encontró el lugar adecuado para hablar de muchas cosas que calló durante mucho tiempo. Una de ellas fue su polémica e inesperada salida de ‘Esto es Guerra’ tras los escándalos que protagonizó.

Nicola Porcella: Mi conciencia está tranquila y no me corrí de Magaly Medina

El contador le mandó un mensaje de texto

Ya pasaron varios años desde su salida de ‘Esto es Guerra’, pero Nicola Porcella recuerda como si hubiera sido ayer la manera cómo salió. Señala que lo que más le dolió fue que personas que consideraba sus amigos, le dieran la espalda.

“Yo creo que todo iba de la mano con lo que les funcionaba y como un negocio. Ellos no te van a volver actor o conductor si no eres un negocio para ellos. La televisión es un negocio y para mi era eso”, indicó.

“Yo creo que era el que más vendía de ‘Esto es Guerra’, era el que ellos querían poner como un galan de televisión y me ponían a chambear; no me ayudaron porque era buena gente”, precisó.

“Había mucha historia detrás que la gente no sabe. A mi me decían: ‘Nicola cállate y te quedas y te ayudamos; si sales a defenderte allá, te quedas sin nosotros; si sigues acá callado, sigues’”, contó.

Porcella admite que cometió muchos errores producto de su inmadurez , “de que no vivía un momento buen”. “La historia detrás, sí la sabían ellos. No se portaron como hubiera esperado”, dijo.

Nicola Porcella queda fuera de América Televisión por escándalo con Angie Arizaga, confirma Magaly Medina

“El último año que yo estuve en EEG, que pasó todo lo de la ‘fiesta (del terror)’ yo ya tenía casi un contrato con Latina, con el que aseguraba 2 o 3 años (de su vida), y me junte con una persona que me dijo no te vayas y no me fui, me quedé por lo mismo (pago) en América y terminé saliendo”, recordó.

“Yo sí sabía que en el momento que pasaron muchas cosas yo tenía que salir, pero no yo solo porque ellos sabían la historia detrás y sabían que no era lo que la gente decía (...) y eso es lo que me molestó”, aseguró.

“A mi no me dieron ni la mano para irme. A mi me mandaron un mensaje de texto después de 8 años: ‘Nicola ahí está tu cheque. Gracias’. Me lo mandó el contador. En ese momento dije bueno ya está”, indicó.

¿Cuántos ganó Nicola Porcella en los programa que participó?

‘Canta si puedes’: 1,200 dólares por un mes.

‘Combate’: 600 dólares.

‘Esto es Guerra’: 10,000 dólares en su mejor momento.

‘Guerreros México’: 3,500 dólares (cuando recién entró).

