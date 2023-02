Nicola Porcella ha sido uno de los participantes históricos de ‘Esto es Guerra’ pues, durante muchos años, fue el capitán y lideró los equipos de las ‘Cobras’ y de los ‘Guerreros’ en el reality que se convirtió en el programa líder en su género, desplazando incluso a ‘Combate’.

Es así que el exchico reality, que también estuvo en medio de la polémica por los escándalos que protagonizó, fue el invitado de la más reciente edición de ‘COM FM’, programa de YouTube que conducen Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, y reveló cuál era su sueldo en el los programas de competencia donde ha participado.

Nicola Porcella y su paso por la televisión. (Foto: Redes sociales)

¿Cómo ingresó Nicola Porcella a la televisión?

Muchos no recuerdan que los primeros trabajos de Nicola Porcella en la pantalla chica fue en los programas ‘Very Verano’ y ‘Canta Si Puedes’. Fue en estos espacios que se hizo notar y logró llamar la atención de los productores de otros espacios.

“En ‘Very Verano’ estuve en dos programas, después me quedé sin chamba. Salí porque entre a volar de tripulante. Regresé a la televisión gracias a Adrián Zela con quien estaba en Aura y él me llevó a la zona VIP y ahí me encuentro a Peter (Fajardo)”, le contó a sus excompañeros.

“Le dije;: ‘Tienes una chambita’ y me dijo que uno de los modelos de ‘Canta Si Puedes’ se iba. Lo llamé y así entré. Por un mes me pagaron 1,200 dólares nunca había ganado eso en mi vida y con eso pagué los gastos de mi hijo (que recién había nacidio)”, recordó.

Nicola Porcella y su paso por la televisión. (Foto: Redes sociales)

¿Cuánto ganaba en Nicola Porcella a ‘Combate’?

El chico reality contó que luego lo llamaron para que pase el casting para ‘Combate’. “Marisol (Coursillat) me dijo que quería que entre”, reveló. Sin embargo no logró ingresar porque en su lugar entró Macs Cayo. Continuó con su trabajo en una conocida aerolínea y luego lo volvieron a convocar.

“De la nada me llaman y me dicen si quería entrar otra vez a ‘Combate’ y que había un casting para postulantes. Me ofrecieron 600 dólares. y yo pedí 800, pero y creo que le quitaron 200 dólares a Jenko (del Río que también era postulante). En ese tiempo, los participantes ganaban 1500″, recordó.

Nicola Porcella y su paso por la televisión. (Foto: Redes sociales)

¿Cómo llegó a ser integrante de ‘Esto es Guerra’?

Nicola Porcella se había incorporado a ‘Combate’ pero fue eliminado y un día lo llamaron para que pase un casting para una secuencia que se iba a llamar ‘Esto es Guerra’. “‘‘Combate’ se enteró de que estaban creando eso y nos pidieron volver. Jenko sí volvió porque en verdad EEG era solo un proyecto”, explicó.

Sin embargo, él se quedó porque su manager cerró el contrato y también en agradecimiento con Peter Fajardo por haberle dado trabajo en ‘Canta si puedes’. “En ‘Esto es Guerra’ me ofrecían 1200 dólares y ‘Combate’ yo lo podía cerrar en 2 mil. Nunca me imaginé que se volvería una locura”, contó.

¿Cuánto le pagaban en ‘Esto es guerra´?

Nicola Porcella confesó que, en su mejor momento, en ‘Esto es guerra’ le pagaban un poco más de 10,000 dólares. “Pero comparado con los mejores sueldos de ‘Combate’ no era mucho”, precisó. Asimismo, reveló que estuvo en conversaciones para regresas al programa que se emitía por ATV.

“Cuando pasa lo de Mario Hart y Alejandra (Baigorria) que se pasan a ‘Esto es Guerra’ y les pedí 18 mi dólares y pedí que vaya Rafael (Cardozo) por 8 mil y quien era mi pareja en ese momento, Angie (Arizaga) por 10 mil. Me aceptaron casi todo pero cuando ya iba a cerrar dije: ‘Yo soy EEG’ y ahora me arrepiento”, indicó.

Nicola Porcella fue unos de los rostros principales de ‘Esto es guerra’. (Foto: América TV)

¿Cuánto ganó Nicola Porcella en ‘Guerreros México’?

Luego que Nicola Porcella fuera expulsado de ‘Esto es Guerra’ por el escándalo de agresión a Angie Arizaga y por participar en la polémica ‘Fiesta del terror’, donde una joven reina de belleza denunció que quisieron violarla, el modelo viajó a México en plena pandemia para formar parte de ‘Guerreros México 2020′, siendo su primer sueldo 3,500 dólares.

Nicola Porcella ocupó el puesto nueve entre los mejores competidores de la primera temporada de "Guerreros 2020". (Instagram: @nicolaporcella12).

