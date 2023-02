Nicola Porcella acaba de ofrecer una reveladora entrevista a ‘COM FM’, programa de YouTube que conducen Fabianne Hayashida y Mario Irivarren, en la que reveló cuál era su sueldo en ‘Esto es Guerra, ‘Combate’ y otros programas de televisión donde ha participado.

Sin embargo, el modelo sorprendió con una confesión que nunca antes había hecho y es que pese a que todos pensaban que era el competidor que jamás hubiese dejado EEG, reconoció que sí estuvo en negociaciones para regresar al programa de ATV.

Nicola Porcella confirmó su salida de Esto es Guerra tras varios años. (Foto: Instagram)

¿Cómo negoció su regreso a ‘Combate’?

Nicola Porcella contó que esto ocurrió cuando ‘Esto es Guerra’ se lleva a Mario Hart y Alejandra Baigorria de ‘Combate’. “Yo tuve una negociación con una persona (no quiso revelar el nombre) en un restaurante (...)”, indicó.

“Era una guerra de egos porque se los habían llevado (a Mario y Ale) y ¿a quien más se podían llevar de EEG? En ese momento teníamos que ser nosotros (él y Angie Arizaga) no había otra y yo quería a Rafael (Cardozo)”, explicó.

¿Cuáles fueron sus condiciones?

“Les pedí 18 mi dólares y pedí que vaya Rafael (Cardozo) por 8 mil y quien era mi pareja en ese momento, Angie (Arizaga) por 10 mil. Me aceptaron casi todo pero cuando ya iba a cerrar dije: ‘Yo soy EEG’ y ahora me arrepiento”, indicó.

Nicola Porcella quería llevarse a Angie Arizaga y a Rafael Cardozo a 'Combate'.(Foto: Composición)

¿Por qué se arrepiente Nicola Porcella de no haber dejado ‘Esto es Guerra?

“Me arrepiento de no haberme ido, te lo juro, porque siento que fui muy leal y no fue reciproco después y si me iba podía haber vuelto y volvía mejor”, manifestó.

¿Cuántos ganó Nicola Porcella en los programa que participó?

‘Canta si puedes’: 1,200 dólares por un mes.

‘Combate’: 600 dólares.

‘Esto es Guerra’: 10,000 dólares en su mejor momento.

‘Guerreros México’: 3,500 dólares (cuando recién entró).

