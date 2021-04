Nicola Porcella no pudo ocultar su felicidad y entusiasmado, tras conocerse que el actor Miguel Vergara lo acompañará en la conducción del programa ‘El show de los sábados’, que se estrena mañana a las 6 de la tarde por todas las plataformas de ‘Crea digital’.

“Las redes sociales son un mundo aparte porque está al alcance de todos, con Miguel estamos muy contentos, sabemos que es un trabajo largo, pero súper felices con las marcas que están apostando por nosotros”, declaró Porcella, quien añadió que sus planes de regresar a México quedan en ‘stand by’ pues su prioridad es estar junto a su familia, pero sobre todo pendiente de la evolución de su padre, quien continúa en el área de cuidados intensivos tras dar positivo al Covid- 19.

Nicola, ¿Qué tal la dupla con Miguel?

Estoy súper feliz de trabajar con él, no sabes lo divertido que es grabar con Miguel, nos reímos y nos vacilamos un montón. Siempre quise trabajar con él, desde que tuve la idea de este proyecto... él (Miguel) era la persona con la que quise contar y gracias a Dios se pudo. Estamos haciendo una dupla muy bonita, Miguel es una persona súper humilde, divertida y tiene un ángel que muy pocos la tienen.

LEE MÁS: Nicola Porcella lanza divertido adelanto de su programa de TV digital

¿Nervioso por el estreno de ‘El show de los sábados’?

Más que nervioso, súper contento y entusiasmado porque era un proyecto planeado desde que me fui a México. Quería ser uno de los primeros de hacer un programa de televisión para plataformas digitales, un programa completo de una hora y media, donde habrá juegos, ayuda social y apoyo a los emprendedores. Los juegos están súper divertidos y van a ganar en vivo. Dije no a muchas propuestas de trabajo porque quería realizar esto, era un sueño para mí y espero que mi papá pronto se despierte (de UCI) para contarle que lo estoy logrando.

Por lo mismo que estás enfocado en ‘El show de los sábados’ y pendiente por la evolución de tu papito… ¿Tus planes de regresar a México quedan en ‘stand by’?

Ahora es un poco complicado el tema de México, estoy con el tema de mi papá (que dio positivo a coronavirus), ya despertó y estamos esperando que pueda recordar todo. Tenemos que ver su rehabilitación, así que mi prioridad está ahora en Lima. No le puedo dejar todo el peso a mi hermano, me da pena no irme a México, pero no podría dejar a mi familia, que ha estado conmigo en los momentos más difíciles de mi vida. Sin embargo, no cierro las puertas de irme una temporada a ‘Guerreros’, que dura tres meses.









TE PUEDE INTERESAR: