Nicola Porcella en 'El Valor de la Verdad' defendió a su amigo Faruk Guillén | VIDEO

Nicola Porcella se sentó en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad' donde habló de la llamada 'fiesta del terror' en Asia y de su relación con Faruk Guillén, personaje que fue mencionado en la denuncia de Claudia Meza , quien lo acusó de tocamientos indebidos y contra la libertad sexual en la tentativa de violación.



En 'El Valor de la Verdad', Nicola Porcella sostuvo que la casa donde sucedió la 'fiesta del terror' está dentro de un condominio donde hay otras viviendas con personas y que ellos no estaban solos.

"Es un amigo mío, lo conozco hace hace más de 10 años. Lo conocí por un amigo en una fiesta. Él es gerente de una empresa...Sí es mayor que yo. Nos une una amistad, él me prestó plata para cuando tenía que nacer mi hijo en esa época yo no tenía, en esa época yo no estaba trabajando", reveló Nicola Porcella en 'El Valor de la Verdad'



Agregó que no son esos amigos que se frecuentan a menudo, pero sí nos llamamos para saber qué hacemos.



Sobre la casa de Asia, Nicola Porcella manifestó que ha ido durante varios veranos. "No es una casa que se alquiló para esa fiesta. Esa casa es propiedad de él. No es que nosotros hayamos elegido una casa alejada. Varias veces nos hemos juntado ahí porque es lo más cerca y con el que más confianza tenemos este grupo de amigos".