Periodismo de periodistas. Katty Villalobos es una reportera de ATV a la que le sobra calle. De esas que buscan la noticia fuera de un set de televisión. Tiene mil anécdotas y también varios ‘enfrentamientos’. No dudó en jalarle las orejas a Leonard León por no cumplir como papá o no soportar los ‘engreimientos’ de Nicola Porcella. En cada noticia y reportaje, siempre habrá una noticia por contar.

1. PEOR ERROR...

En la Teletón debía presentar al cantante ‘Pelo’ de Ambrosio. Mientras esperábamos, me comentaba que en todos lados lo mostraban como ‘Pelo’ Madueño y lo sentía una falta de respeto. Al entrar al aire, me olvidé lo conversado y lo anuncié como ‘Pelo’ Madueño. Cantó y se fue sin despedirse.

2. MAYOR SATISFACCIÓN...

En plena pandemia iba a asentamientos humanos y mucha gente lloraba. Decidí hacer algo. En el Día de la Madre llevamos víveres, cocinas, hornos a un comedor popular. También realizamos el milagro de Navidad: un helicóptero llevó un ‘Papá Noel’ a un lugar de la punta del cerro con juguetes.

3. ‘CHOQUES’ CON PERSONAJES...

Le pregunté a Leonard León si no le daba vergüenza que sus hijos le digan papá a Christian Domínguez. A la doctora Rubí Loo, especialista en hacer bajar de peso y tuvo su historia de amor con Luisito ‘El Chamaco’, le dije que si en vez de salir y mostrarse con chibolos, no debería estar cuidando a sus hijos. En ambos casos, se me fue la mano.

4. EL ENFRENTAMIENTO...

Era cumpleaños de mi hijo, iba a verlo saliendo del trabajo. Estaba en América TV, a punto de irme a casa y la productora me dice: ‘Hazle una nota a Nicola Porcella’. Lo encontré sin hacer nada, sentado con otros de ‘Esto es guerra’, libre, relajado. Me acerqué y me pidió un momento. Por ratos se quedaba solo, buscaba a alguien para conversar, después nuevamente sentado sin hacer nada. Iba casi media hora en ese plan y lo encaré: ‘¿Crees que me gusta estar acá sin hacer nada y mirando que tú tampoco haces algo?’. Me pidió disculpas e hicimos la nota.

5. UN PERSONAJE QUE RETROCEDIÓ...

El vidente Reinaldo Dos Santos. Era mayo del 2018, días antes del Mundial de Rusia, y le hice una entrevista. Me aseguró que Paolo Guerrero no jugaría. Pasó un par de días y me llamó: ‘Tenemos que grabar una nueva entrevista. Tuve un sueño y Guerrero sí irá’. Lo hicimos, pero cuando presenté la entrevista en el canal, salieron las dos afirmaciones.

6. EL MACHISMO...

Llegábamos con víveres y ollas. Las señoras se ofrecían a levantar las cosas, pero los varones miraban de un costado. No aguanté: ‘Acá ayudan todos, esto es beneficio para la familia y no solo para ellas’. Lo bueno que ninguno me miró mal, al contrario, se entusiasmaron y apoyaron.

7. MÁXIMO PELIGRO...

Subiendo a un cerro de San Juan de Miraflores, llevando víveres a la parte más alta. Ibamos en la movilidad y avanzaba por la parte del abismo. De pronto se plantó y olía a quemado. Bajamos apurados y vimos que la llanta estaba pelada, se veían los alambres. No quedó otra que seguir con los paquetes al hombro, subimos las calles empinadas, sudando.

8. EL PERIODISMO...

Es un matrimonio, pero no hay conveniencia. No vas a ser millonario con esto. Que los estudiantes asuman que en esta carrera sabes a qué hora empiezas y no a qué hora terminas, pero siempre feliz.

