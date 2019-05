¿Nicola Porcella se pone botox y se elimina las ojeras para regresar a 'Esto es Guerra'? | VIDEO | FOTOS

Nicola Porcella , al parecer se está poniendo a punto para su retorno a 'Esto es Guerra' , pues ha acudido a una clínica estética para ponerse botox en la frente y hacerse un tratamiento de eliminación de ojeras, tal como se vio en un video que publicó el centro médico de un conocido cirujano plástico.



De acuerdo a Magaly Medina, Nicola Porcella se estaría preparando para regresar por todo lo alto a 'Esto es Guerra', reality del que salió cuando explotó el escándalo de la fiesta del terror de Asia, donde fueron supuestamente drogadas Poly Ávila y Claudia Meza, y por ello se habría sometido a estos tratamientos y hasta se encuentra a dieta para bajar esos kilos de más que adquirió al dejar la competencia.

La 'Urraca', fiel a su estilo, sostuvo que las ojeras de Nicola Porcella son producto de la mala noche y el alcohol. "Si no se cuida igualito va a hacer, porque no se alimenta bien, no toma agua y aunque entrena, las juergas de la noche le pasan factura".



También dijo que otra de las estrellas de 'Esto es Guerra' que regresaría sería Melissa Loza, ya que poco a poco está apareciendo en América y porque desde hace varios días se vocea en el reality que dos históricos retornarían al programa.

Tanto Nicola Porcella como Melissa Loza han estado envueltos en escándalos en los últimos meses y, si bien 'la marea ha bajado', muchos fanáticos de 'Esto es Guerra' han manifestado que desean ver a ambos personajes en el reality. Aunque hay otros que dicen que el programa está muy bien sin ellos.



¿Qué dirá Peter Fajardo?