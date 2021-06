Luego que Leslie Shaw denunciara que una mujer de su confianza, que manejaba su cuenta de OnlyFans la estafó, se difundió una fotografía en redes sociales donde la cantante aparece al lado de Nicola Porcella y Paco Bazán. Ahora, el chico reality aclaró la procedencia de la imagen.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, el excapitán de los ‘guerreros’ en el reality “Esto es guerra” explicó que la imagen se produjo durante las grabaciones de la telenovela “Ven, Baila Quinceañera”.

“Amigos, solo para decirles que esta foto es cuando grabamos la novela ‘Ven, Baila Quinceañera’. No existe video, no existe nada. No sé bien que está pasando con Leslie, pero me solidarizo con ella”, escribió Porcella.

“Así que no crean en estas tonterías”, añadió el recordado chico reality, quien actualmente es capitán del equipo de los Leones en el programa de competencia mexicano “Guerreros 2021”.

Nicola Porcella aclaró la procedencia de la fotografía filtrada en redes sociales. (Foto: Captura de IG)

Como se recuerda, a través de su Instagram oficial, la cantante peruana denunció que fue víctima de una estafa por parte de una persona a la que le guardó “cariño durante muchos años”. Además, la responsabilizó por la difusión de fotos y videos íntimos suyos.

“He sido víctima de una estafa por parte de una persona muy cercana a mí, a quien le otorgué toda mi confianza y cariño durante muchos años. Me duele mucho esta situación y sobre todo en estos momentos tan difíciles que todos los artistas venimos atravesando. Esta persona debido a la confianza tiene fotos y videos íntimos, responsabilizándola de su uso indebido si son subidas a cualquier red social”, expresó la cantante.

